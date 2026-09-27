 Țintă aeriană detectată în apropiere de Chilia Veche. Două aeronave spaniole și un elicopter românesc au monitorizat situația | adevarul.ro
search
Duminică, 27 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Țintă aeriană detectată în apropiere de Chilia Veche. Două aeronave spaniole și un elicopter românesc au monitorizat situația

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O țintă aeriană a pătruns în spațiul aerian național, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în apropiere de localitatea Chilia Veche, județul Tulcea. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat ținta în proximitatea frontierei fluviale, iar autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert populației din nordul județului.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol.
Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol. Foto: Shutterstock

Ținta aeriană a fost detectată în noaptea de 26 septembrie, în zona localității Chilia Veche. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației, potrivit MApN.

La ora 23.32, în nordul județului Tulcea a fost transmis un mesaj RO-Alert, prin care locuitorii au fost informați cu privire la existența unei posibile amenințări aeriene.

Pentru monitorizarea situației, au fost ridicate de la sol două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană Întărită, precum și un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

Datele furnizate de sistemele radar au indicat că ținta a pătruns în spațiul aerian național în apropiere de Chilia Veche. Timp de câteva minute, aceasta a urmat un traseu aproape paralel cu brațul Chilia.

Semnalul radar asociat țintei a fost pierdut în zona localității Pardina. În urma monitorizării situației, alerta aeriană a fost ridicată la ora 00.48.

Radarul Armatei a detectat o țintă suspectă lângă România și cu o noapte în urmă 

Populația din nordul județului Tulcea a primit mesaje RO-Alert în noaptea de 25 spre 26 septembrie, după ce Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană în proximitatea localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.

Și ieri, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum se spală fructele și legumele pentru a elimina pesticidele. Ce produse se păstrează în frigider și care la temperatura camerei
digi24.ro
image
Primele obuziere K9 cumpărate de România au ajuns în țară. Unde vor fi fabricate următoarele unități
stirileprotv.ro
image
Siegfried Mureșan a scăpat porumbelul. „Este incorect faptul că sunt judecători care au pensii mai mari decât salariile”, spune premierul desemnat care a propus-o la Ministerul Justiției pe judecătoarea Recorder cu pensie specială de 7.500 de euro
gandul.ro
image
O femeie a fost evacuată din propria casă. Mii de oameni au ieșit în stradă
mediafax.ro
image
David Popovici: de ce nu mănâncă pâine albă și ce aliment a ales în locul ei
fanatik.ro
image
Serviciile secrete din România de după 1990. Primul șef al SIE, Mihai Caraiman, pe lista „neagră” a NATO pentru spionaj. Cum s-au evaporat miliardele de dolari ale Securității lui Ceaușescu
libertatea.ro
image
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt ucise nurci și şinşile pentru blană, la un pas de adoptare
digi24.ro
image
A absolvit Medicina, apoi s-a căsătorit cu fotbalistul Rapidului: „Mult noroc, golgheterule!”
gsp.ro
image
A murit la doar 26 de ani. Ultimele sale secunde în ring. ATENȚIE Imagini cu puternic impact emoțional
digisport.ro
image
Ultimul bal înainte de prăbușirea unui imperiu. Rochii cu diamante, costume de sute de ruble și un lux greu de imaginat
click.ro
image
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări”
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
Reacția unor turiști olandezi după ce au descoperit tradițiile din Bucovina: "E minunat, e autentic"
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Ai depus dosarul de pensie în decembrie 2026, dar decizia vine în 2027? Ce se întâmplă cu banii din Pilonul II
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești vedeta deșertului”. Iubita fotbalistului a făcut ravagii cu apariția ei
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci dacă ai plătit rovinieta pentru un an. Sistemul TollRo, explicat pe înțelesul tuturor
playtech.ro
image
Gică Hagi face revoluție la națională: patru jucători afară, Stanciu îl scoate pe Ianis din primul unsprezece
fanatik.ro
image
Ofensiva secretă cu roboți a Ucrainei care ”a ucis 3.000 de militari ruși” și a dus la recupererea a 124 de kilometri pătrați de teritoriu ocupat VIDEO
ziare.com
image
E oficial: Mohamed Salah "nu a mai răspuns deloc la telefon" și e OUT!
digisport.ro
image
Ingredientul de pe etichetele alimentelor la care oncologii sunt atenți. Poate crește riscul de cancer
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cine sunt cei doi tineri care au murit în accidentul din Petroșani. Din păcate, Rareș și Flavius aveau toată viața înainte: Doamne, de ce mi l-ai luat
romaniatv.net
image
Când vin ninsorile. Fenomenul „El Nino” schimbă prognoza meteo din iarna anului 2026
mediaflux.ro
image
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
Daniel Buzdugan a cumpărat magiun din Maramureș. Reacția femeii: „Ați ajutat 4 nepoței care cresc fără tată"
click.ro
image
Restaurantul „Doi Cocoși” a fost demolat! Aurel Pădureanu: „Aici mâncau și bogatul și săracul!” Ce a construit în loc familia lui Cristi Borcea
click.ro
image
Horoscop, 27 septembrie. O zodie dă nas în nas cu trecutul, iar alta culege roadele muncii din ultimul timp
click.ro
Wilhelm al II lea, profimedia 0147426088 jpg
Orgia de la cabana imperială de vânătoare a generat un scandal monstru la Palat! Viața EXPLOZIVĂ a Prințesei Charlotte, sora Kaiserului
okmagazine.ro
Romy Schneider profimedia 0708609715 (3) jpg
Diva cu ochi frumoși care au plâns prea mult. Fostul soț s-a sinucis, și-a pierdut fiul la 42 de ani și a murit la 43
okmagazine.ro
Căucul e strâns legat de tradiția păstoritului
Căucul, obiect nelipsit de la stână și folosit zilnic de către ciobani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Anisia Gafton a urcat pe scenă cu doar câteva zile înainte să nască. Ce mesaj a transmis. „Ori curaj, ori nebuneală”
image
Daniel Buzdugan a cumpărat magiun din Maramureș. Reacția femeii: „Ați ajutat 4 nepoței care cresc fără tată"

OK! Magazine

image
Diva cu ochi frumoși care au plâns prea mult. Fostul soț s-a sinucis, și-a pierdut fiul la 42 de ani și a murit la 43