Țintă aeriană detectată în apropiere de Chilia Veche. Două aeronave spaniole și un elicopter românesc au monitorizat situația

O țintă aeriană a pătruns în spațiul aerian național, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în apropiere de localitatea Chilia Veche, județul Tulcea. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat ținta în proximitatea frontierei fluviale, iar autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert populației din nordul județului.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol. Foto: Shutterstock

Ținta aeriană a fost detectată în noaptea de 26 septembrie, în zona localității Chilia Veche. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației, potrivit MApN.

La ora 23.32, în nordul județului Tulcea a fost transmis un mesaj RO-Alert, prin care locuitorii au fost informați cu privire la existența unei posibile amenințări aeriene.

Pentru monitorizarea situației, au fost ridicate de la sol două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă pentru Poliție Aeriană Întărită, precum și un elicopter IAR-330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

Datele furnizate de sistemele radar au indicat că ținta a pătruns în spațiul aerian național în apropiere de Chilia Veche. Timp de câteva minute, aceasta a urmat un traseu aproape paralel cu brațul Chilia.

Semnalul radar asociat țintei a fost pierdut în zona localității Pardina. În urma monitorizării situației, alerta aeriană a fost ridicată la ora 00.48.

Radarul Armatei a detectat o țintă suspectă lângă România și cu o noapte în urmă

Populația din nordul județului Tulcea a primit mesaje RO-Alert în noaptea de 25 spre 26 septembrie, după ce Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană în proximitatea localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.

Și ieri, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.