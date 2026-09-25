Video Un fotbalist israelian a fost eliminat din cauza modului în care s-a bucurat după un gol: gestul făcut cu fanionul
Sayed Abu Farchi (20 de ani) a plătit scump un gest făcut după ce a marcat pentru Israel în meciul cu Austria. Potrivit cotidianului „Le Figaro”, acesta a fost eliminat din cauza modului în care a sărbătorit reușita.
Abu Farchi a marcat cu capul, în minutul 55. Acesta a egalat scorul (1-1) în meciul pe care Israel l-a pierdut (1-3) cu Austria, pe Raiffeisen Arena din Linz. Fotbalistul israelian s-a bucurat de reușita sa folosind fanionul din colţul terenului. Motiv pentru care arbitrul bulgar Gheorghi Kabakov i-a arătat cartonașul galben. Și cum văzuse unul cu patru minute mai devreme, jucătorul a fost eliminat!
Potrivit presei austriece, Sayed Abu Farchi ar fi mimat că trage cu o pușcă, acest gest fiind catalogat de arbitru drept unul nesportiv. Atacantul a spus după partidă că mima o lovitură la biliard, însă arbitrul a interpretat gestul cu totul altfel.
În superioritate numerică, Austria a preluat din nou conducerea în minutul 90, prin golul reușit de Phillipp Mwene la o centrare a lui Paul Wanner. Sasa Kalajdzic a marcat al treilea gol în minutele de prelungire.
Austria a deschis scorul printr-un penalty transformat de Romano Schmid înainte de pauză.
Liga Naţiunilor 2026/2027
Joi, 24 septembrie 2026
Divizia A
Grupa 2
Olanda - Germania 1-1
Au marcat: Gakpo (min. 90+2), respectiv, Nmecha (min. 32)
Serbia - Grecia 1-2
Au marcat: Zivkovic (min. 4), respectiv, Tzolis (min. 74, Douvikas (min. 90+4)
Grupa 4
Norvegia - Danemarca 3-2
Au marcat: Bobb (min. 14), Haaland (min. 18, 74), respectiv, Damsgaard (min. 25), Rasmus Hojlund (min. 80)
Portugalia - Ţara Galilor 1-0
A marcat: Joao Felix (min. 22)
Divizia B
Grupa 3
Austria - Israel 3-1
Au marcat: Schmid (min. 43 penalty), Mwene (min. 90), Kalajdzic (min. 90+3), respectiv, Abu Farchi (min. 55)
Kosovo - Irlanda 1-0
A marcat: Muriqi (min. 83)
Divizia D
Grupa 1
Andorra - Malta 1-2
Au marcat: G. Lopez (min. 17), respectiv, Cardona (min. 36, Teuma (min. 81)
Grupa 2
Liechtenstein - Lituania 0-2
Au marcat: Michelbrink (min. 53), Dolznikov (min. 66)
Echipele clasate pe locul 1 în cele patru grupe din Divizia B vor promova direct în A. De asemenea, echipele clasate pe locul 2 în Divizia B vor avea șansa de a ajunge în elită prin intermediul unui play-off împotriva unor formații din Divizia A.
Cele patru echipe clasate pe ultimul loc în grupele Diviziei B vor disputa un baraj de menținere/promovare împotriva celor patru formații clasate pe locul 2 în grupele Diviziei C. Câștigătoarele acestor confruntări vor evolua în Divizia B la următoarea ediție, iar învinsele vor juca în Divizia C.