 Prețul motorinei a crescut cu aproape 3 lei pe litru. Cât a ajuns să coste un plin și cât ar putea costa în următoarele săptămâni | adevarul.ro
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Analiză Prețul motorinei a crescut cu aproape 3 lei pe litru. Cât a ajuns să coste un plin și cât ar putea costa în următoarele săptămâni

Analize Adevărul
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Prețul motorinei a crescut cu aproape 3 lei pe litru față de nivelul înregistrat înaintea izbucnirii conflictului din Orientul Mijlociu. Dacă atunci un litru de motorină costa în medie 8,27 lei, prețurile din 26 septembrie 2026 au ajuns până la 10,99 lei pe litru în principalele rețele de benzinării din România.

Colaj foto cu o pompă de carburanți, butoaie de petrol si un grafic bursier
Prețurile motorinei au ajuns la 11 lei Foto: arhivă

În același timp, piața carburanților rămâne expusă unor noi creșteri, iar Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, analizează scenariul în care Statele Unite ar introduce o interdicție asupra exporturilor de motorină. O asemenea măsură nu a fost adoptată, însă, în scenariul prezentat de Chisăliță, ar putea pune presiune suplimentară pe piața europeană și ar putea duce la creșteri de până la 1,20 lei pe litru în România.

De la 8,27 lei la 10,99 lei pe litru

Înaintea izbucnirii conflictului din Orientul Mijlociu, motorina costa în medie 8,27 lei pe litru. La prețurile înregistrate acum, diferența față de acel nivel este cuprinsă între 2,64 și 2,72 lei pe litru, în funcție de stația la care este alimentat autoturismul.

La Petrom și Socar, motorina standard costă în prezent 10,91 lei pe litru. La OMV, MOL și Rompetrol, prețul este de 10,97 lei pe litru, iar la Lukoil ajunge la 10,99 lei pe litru.

Astfel, cel mai mare preț dintre cele șase rețele monitorizate este cu 2,72 lei mai mare decât nivelul mediu de 8,27 lei pe litru înregistrat înaintea conflictului.

Pentru un rezervor de 50 de litri, alimentarea costă în prezent între 545,50 și 549,50 lei. La prețul de 8,27 lei pe litru, aceeași cantitate ar fi costat 413,50 lei. Diferența pentru un plin de 50 de litri este, prin urmare, de aproximativ 132-136 de lei.

Benzina a trecut de 10 lei pe litru

Și benzina standard se menține la valori ridicate, iar în mai multe rețele prețul a trecut de pragul de 10 lei pe litru.

La Petrom și Socar, un litru de benzină costă 9,99 lei. La OMV, MOL și Lukoil, prețul este de 10,05 lei pe litru, în timp ce la Rompetrol ajunge la 10,13 lei.

Pentru 50 de litri de benzină, costul este cuprins între 499,50 și 506,50 lei, în funcție de stația aleasă.

În cazul motorinei, diferența dintre cea mai ieftină și cea mai scumpă dintre rețelele menționate este de doar 8 bani pe litru. La benzină, diferența este de 14 bani pe litru.

Ce spune Dumitru Chisăliță despre o posibilă nouă scumpire

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, atrage atenția asupra unui posibil nou factor de presiune asupra prețului motorinei: o eventuală interdicție a exporturilor americane de distilate petroliere, categorie formată în principal din motorină.

Chisăliță precizează că o astfel de măsură este, în prezent, o propunere și nu o decizie adoptată. Potrivit datelor prezentate de acesta, Statele Unite exportă către piața mondială aproximativ 1,4-1,6 milioane de barili pe zi de distilate petroliere. În trimestrul al doilea din 2026, exporturile au fost de 1,56 milioane de barili pe zi, iar în iunie au ajuns la 1,432 milioane de barili pe zi.

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Cererea mondială de motorină este estimată la aproximativ 30 de milioane de barili pe zi, astfel că exporturile americane reprezintă circa 5% din cererea globală.

Potrivit analizei lui Chisăliță, eliminarea unei asemenea cantități din piața internațională nu ar însemna automat că motorina va dispărea din benzinării. Comercianții ar căuta alte surse de aprovizionare, iar rafinăriile ar putea încerca să crească livrările, însă concurența pentru volumele disponibile ar putea duce la creșterea prețurilor.

Europa ar fi afectată direct

Datele prezentate de Dumitru Chisăliță arată că livrările americane de motorină către Europa au coborât de la aproximativ 540.000 de barili pe zi la începutul lunii august la circa 350.000 de barili pe zi spre sfârșitul lunii.

În același timp, importurile europene totale de motorină au fost de aproximativ 1,56 milioane de barili pe zi în luna iulie. Raportate la această bază, cele 350.000 de barili reprezintă aproximativ 22%, însă comparația este una orientativă, deoarece se referă la perioade diferite.

Pentru Uniunea Europeană, necesarul este de ordinul a 4,3 milioane de barili pe zi. Raportate la acest consum, cele 350.000 de barili pe zi reprezintă aproximativ 8%, însă și în acest caz este vorba despre o comparație între date provenite din perioade și baze geografice diferite.

Scenariul unei creșteri de până la 1,20 lei pe litru

În cazul unei interdicții americane complete asupra exporturilor de motorină, menținută timp de câteva luni, Dumitru Chisăliță estimează o scumpire suplimentară a motorinei la pompă în Europa de aproximativ 0,10-0,25 euro pe litru, independent de eventualele creșteri provocate de alte evoluții ale pieței petrolului și motorinei.

Pentru România, scenariul analizat de Asociația Energia Inteligentă presupune o creștere a cotației angro cu 15-35 de dolari pe baril. La un curs de 4,5 lei pentru un dolar și după includerea TVA, calculul indică o majorare de aproximativ 0,51-1,20 lei pe litru.

Aceste valori sunt însă rezultatele unui scenariu și nu reprezintă o prognoză oficială și nici o scumpire care s-a produs deja.

Raportată la prețul actual al motorinei, o creștere de 51 de bani ar duce un litru de la aproximativ 10,95 lei la circa 11,46 lei. În partea superioară a scenariului, o creștere de 1,20 lei ar duce prețul la aproximativ 12,15 lei pe litru.

În cât timp s-ar putea vedea o astfel de creștere

Dumitru Chisăliță estimează că, dacă o interdicție totală ar fi anunțată, iar cotațiile europene ar reacționa, pragul de 11,50 lei pe litru ar putea fi atins în aproximativ una-două săptămâni.

Pentru pragul de 12,20 lei pe litru, intervalul indicat este de trei-șase săptămâni. Acest scenariu presupune însă că restricția ar persista, oferta alternativă ar rămâne insuficientă, iar majorarea prețurilor angro s-ar transmite la pompă.

În perioada următoare, evoluția prețurilor va depinde de condițiile de pe piața internațională și, în scenariul analizat de Dumitru Chisăliță, de eventualele restricții asupra exporturilor americane de motorină.

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