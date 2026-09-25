Cu Klopp antrenor, Germania a condus la Amsterdam, însă a fost egalată în prelungiri

În cel mai interesant meci al zilei de debut în Liga Națiunilor, echipele de fotbal ale Olandei și Germaniei au terminat la egalitate, 1-1, la Amsterdam. Confruntarea a contat pentru eșalonul de elită al competiției.

Anton Stach (stânga) și Guus Til își dispută mingea în meciul de la Amsterdam Foto: EPAImages

Olandezii au deschis scorul în minutul 14, prin Virgil van Dijk, însă golul n-a fost validat după verificarea VAR, din cauza unui fault în atac. Aflată la primul meci oficial cu Jurgen Klopp ca antrenor, Germania a deschis scorul prin Felix Nmecha (min. 32). Antrenată de Xavi, Olanda a egalat in extremis, prin Cody Gakpo (min. 90+2).

Portugalia a dispus cu 1-0 de Țara Galilor, prin golul lui Joao Felix (min. 22), însă oaspeții au avut o bară, prin Brennan Johnson. Cristiano Ronaldo a fost titular la formația gazdă și a trimis mingea peste poartă, de la circa opt metri, în minutul 49. După zece minute, el a marcat, însă golul n-a fost validat din cauza unui ofsaid.

Serbia a pierdut (1-2), la Belgrad, în fața Greciei. Gazdele au deschis scorul rapid, prin Andrija Zivkovic (min. 4). Christos Tzolis (min. 74) și Tasos Douvikas (min. 90+5) au adus victoria elenilor.

Norvegia a câștigat (3-2) derby-ul scandinav cu Danemarca, după ce a avut 2-0, prin golurile lui Oscar Bobb (min. 14) și Erling Haaland (min. 18). Danezii au revenit prin golurile semnate de Mikkel Damsgaard (min. 25) și Rasmus Hojlund (min. 60), dar Haaland (min. 74) a punctat din nou, realizând „dubla” prin care a adus victoria gazdelor.

Austria a câștigat (3-1) în fața Israelului prin două goluri marcate pe final de Mwene (min. 90) și Kalajdzic (min. 90+3). E de menționat că oaspeții au jucat aproape o repriză în zece oameni.

Fundașul Nikita Stoinov (Dinamo București) a fost integralist la israelieni.

Liga Naţiunilor 2026/2027

Joi, 24 septembrie 2026

Divizia A

Grupa 2

Olanda - Germania 1-1

Au marcat: Gakpo (min. 90+2), respectiv, Nmecha (min. 32)

Serbia - Grecia 1-2

Au marcat: Zivkovic (min. 4), respectiv, Tzolis (min. 74, Douvikas (min. 90+4)

Grupa 4

Norvegia - Danemarca 3-2

Au marcat: Bobb (min. 14), Haaland (min. 18, 74), respectiv, Damsgaard (min. 25), Rasmus Hojlund (min. 80)

Portugalia - Ţara Galilor 1-0

A marcat: Joao Felix (min. 22)

Divizia B

Grupa 3

Austria - Israel 3-1

Au marcat: Schmid (min. 43 penalty), Mwene (min. 90), Kalajdzic (min. 90+3), respectiv, Abu Farchi (min. 55)

Kosovo - Irlanda 1-0

A marcat: Muriqi (min. 83)

Divizia D

Grupa 1

Andorra - Malta 1-2

Au marcat: G. Lopez (min. 17), respectiv, Cardona (min. 36, Teuma (min. 81)

Grupa 2

Liechtenstein - Lituania 0-2

Au marcat: Michelbrink (min. 53), Dolznikov (min. 66)

Echipele clasate pe locul 1 în cele patru grupe din Divizia B vor promova direct în A. De asemenea, echipele clasate pe locul 2 în Divizia B vor avea șansa de a ajunge în elită prin intermediul unui play-off împotriva unor formații din Divizia A.

Cele patru echipe clasate pe ultimul loc în grupele Diviziei B vor disputa un baraj de menținere/promovare împotriva celor patru formații clasate pe locul 2 în grupele Diviziei C. Câștigătoarele acestor confruntări vor evolua în Divizia B la următoarea ediție, iar învinsele vor juca în Divizia C.