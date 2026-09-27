Un nou asigurător RCA pregătește intrarea pe piața din România

Piața RCA din România ar putea avea un nou jucător. DA Direkt, asigurător german parte a grupului Zurich Insurance, a depus documentația necesară pentru a deveni membru al Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), într-un prim pas pentru intrarea pe piața locală. Cererea a fost depusă la 21 septembrie 2026, iar documentele companiei sunt în analiza BAAR.

Un nou asigurător RCA vrea să intre pe piața din România Foto: arhivă

DA Direkt intenționează să intre pe piața românească prin mecanismul european al libertății de prestare a serviciilor, cunoscut sub denumirea FOS - Freedom of Services. Compania va colabora în România cu Ominimo, un furnizor de tehnologie din domeniul asigurărilor, care urmează să aibă un rol în operațiunile locale.

Un nou jucător se pregătește să intre pe piața RCA

Depunerea documentației la BAAR reprezintă una dintre etapele necesare pentru ca DA Direkt să poată practica asigurarea RCA și să emită polițe Carte Verde în România. Compania nu vinde încă polițe RCA pe piața locală, iar procedura de aderare este în desfășurare.

BAAR a confirmat primirea solicitării depuse de DA Direkt la 21 septembrie, împreună cu documentele necesare pentru analizarea cererii, potrivit 1asig.ro. Durata procedurii depinde de documentația prezentată și de rezultatele verificărilor efectuate în cadrul procesului de aderare.

Intrarea unui nou asigurător este relevantă pentru piața RCA, unde concurența și numărul companiilor care oferă polițe au un impact direct asupra opțiunilor disponibile pentru șoferi.

Cum va intra DA Direkt pe piața din România

DA Direkt nu intenționează să își creeze o societate românească de asigurări, ci să opereze în România prin libertatea de prestare a serviciilor, mecanism european care permite unui asigurător autorizat într-un stat membru să ofere servicii într-o altă țară din Uniunea Europeană.

Pentru operațiunile din România, compania va colabora cu Ominimo. Partenerul local are activitate în domeniul tehnologiei pentru asigurări și urmărește să asigure infrastructura necesară pentru distribuția și administrarea produselor de asigurare.

DA Direkt și Ominimo au colaborat și pe alte piețe europene, iar proiectul pregătit pentru România se bazează pe același model de integrare între un asigurător și o platformă insurtech.

Cine este DA Direkt și ce legătură are cu Zurich

DA Direkt face parte din grupul Zurich Insurance, unul dintre marile grupuri internaționale de asigurări. Compania operează cu un model orientat către vânzarea directă și distribuția digitală a produselor de asigurare.

Pentru piața românească, DA Direkt ar urma să aducă acest model în segmentul RCA, în timp ce partea de infrastructură și operațiuni locale va fi susținută prin parteneriatul cu Ominimo.

Astfel, intrarea pregătită pentru România combină un asigurător internațional cu experiență pe piața europeană și un partener specializat în tehnologie și distribuție digitală.

Cine este Ominimo, partenerul DA Direkt

Ominimo este o companie din zona insurtech, adică a tehnologiilor dezvoltate pentru industria asigurărilor. Compania urmărește digitalizarea proceselor de ofertare, emitere și administrare a polițelor și pregătește operațiuni și în România.

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În proiectul DA Direkt, Ominimo are rolul de partener local, iar colaborarea este construită în jurul infrastructurii digitale necesare pentru intrarea asigurătorului pe piața RCA.

Modelul permite DA Direkt să intre pe piața românească fără să își creeze aici o societate de asigurare distinctă.

Ce trebuie să se întâmple înainte ca DA Direkt să vândă RCA

Înainte ca polițele să poată fi comercializate efectiv, DA Direkt trebuie să finalizeze procedura de aderare la BAAR. Documentația depusă de companie este în prezent analizată, iar finalizarea procesului depinde de îndeplinirea cerințelor aplicabile.

Un element important îl reprezintă și capacitatea de reasigurare, având în vedere specificul activității RCA și volumul de risc pe care un nou asigurător îl va prelua odată cu intrarea pe piață.

Potrivit informațiilor din piață, procedura ar putea continua până spre sfârșitul anului, iar lansarea efectivă ar putea avea loc cel mai devreme în decembrie sau chiar în 2027. Aceste termene sunt însă estimări și nu reprezintă un calendar oficial anunțat de BAAR sau DA Direkt.

Cum ar putea fi vândute polițele RCA

Modelul pregătit de DA Direkt pune accent pe distribuția digitală, ceea ce înseamnă că o parte importantă a procesului de ofertare și emitere ar urma să se desfășoare online.

Compania ar putea utiliza atât infrastructura Ominimo, cât și colaborarea cu brokeri locali pentru distribuția polițelor. Modelul este compatibil cu strategia DA Direkt de vânzare directă și digitală a produselor de asigurare.

Pentru șoferi, acest lucru ar putea însemna posibilitatea de a compara și cumpăra polițele prin canale online, în funcție de modul în care compania își va organiza efectiv distribuția după finalizarea procedurilor.

Piața RCA, după falimentele Euroins, City Insurance și problemele cu DallBogg

Intrarea unui nou asigurător pe piața RCA vine după o perioadă dificilă pentru sectorul asigurărilor auto din România. În ultimii ani, piața a trecut prin falimente importante, retrageri de autorizații și probleme legate de plata și gestionarea daunelor.

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Unul dintre cele mai importante cazuri a fost cel al City Insurance, unul dintre cei mai mari asigurători RCA din România, a cărui retragere de pe piață a fost urmată de intrarea companiei în procedura de faliment. Ulterior, un alt jucător important, Euroins România, a rămas fără autorizație de funcționare, iar compania a intrat la rândul său în faliment.

În cazul Euroins, efectele retragerii companiei de pe piață se resimt și în prezent, prin numărul mare de dosare și cereri de plată care trebuie soluționate prin mecanismele Fondului de Garantare a Asiguraților.

O situație distinctă este cea a DallBogg, asigurător bulgar care a intrat pe piața românească prin regimul libertății de prestare a serviciilor. Compania a întâmpinat probleme în activitatea din România, iar autoritatea de supraveghere din Bulgaria i-a retras autorizația de funcționare în 2026.

Înainte de retragerea autorizației, activitatea DallBogg fusese deja afectată de măsuri de supraveghere în România, inclusiv de suspendarea temporară a emiterii de noi polițe. Problemele vizau în special modul de gestionare și soluționare a dosarelor de daună.

Pentru șoferii care aveau polițe emise de DallBogg, situația este diferită de cea a unui asigurător care continuă să emită polițe în condiții normale. Polițele existente trebuie gestionate potrivit regulilor aplicabile în cazul retragerii autorizației și, ulterior, în funcție de deschiderea unei eventuale proceduri de faliment.

Astfel, piața RCA din România a trecut în ultimii ani prin mai multe ieșiri importante de pe piață, iar o parte dintre efectele acestora sunt încă gestionate prin mecanismele de garantare.