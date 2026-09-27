Două capitale europene trecute cu vederea de turiști. Ce oferă Ljubljana și Zagreb

Ljubljana și Zagreb sunt adesea eclipsate de cele mai cunoscute destinații din Slovenia și Croația. Cele două capitale din Europa Centrală oferă însă obiective istorice, zone pietonale, gastronomie și scene culturale care merită descoperite.

Capitala Sloveniei, Ljubljana Foto: Shutterstock

Capitalele Sloveniei și Croației sunt adesea trecute cu vederea în favoarea destinațiilor cu lacuri și litoral din cele două țări. Iată de ce cele două orașe merită mai multă atenție.

Ambele sunt eclipsate de alte destinații din propriile țări - Lacul Bled în cazul Sloveniei și, practic, orice zonă de coastă în cazul Croației - deși cele două capitale merită de mult timp să fie în centrul atenției, notează Euronews.

În timp ce Ljubljana a început treptat să fie descoperită de turiști, grație centrului său fără mașini și scenei creative efervescente, Zagreb, aflat în imediata apropiere, nu a ajuns încă la fel de mult în atenția publicului internațional.

Ljubljana

Unul dintre aspectele cel mai des menționate de turiști atunci când vorbesc despre Ljubljana este cât de ușor poate fi explorat orașul la pas.

Centrul orașului este închis mașinilor și altor vehicule din 2007, ceea ce face ca una dintre cele mai plăcute experiențe ale unui city break european – plimbările fără o destinație precisă și opririle spontane la magazinele, cafenelele și restaurantele care atrag atenția – să fie cu atât mai plăcută.

Ljubljana Foto: Arhivă

Un punct bun de pornire pentru o plimbare este Podul Triplu, peste râul Ljubljanica. Pe lângă poziția sa centrală, acesta face parte din ansamblul de lucrări ale arhitectului Jože Plečnik din Ljubljana, inclus în patrimoniul UNESCO.

Pentru o incursiune mai amplă în opera sa poate fi vizitată Casa Plečnik, unde sunt prezentate detalii despre cele mai cunoscute clădiri proiectate de arhitect, atât cele realizate, cât și cele rămase doar la stadiul de proiect. Colecția include și piese de mobilier și instrumente care i-au aparținut.

Deși farmecul orașului constă tocmai în plimbările fără un plan precis, merită menționat și Abi Falafel, unde se găsește, potrivit autoarei, cel mai bun falafel pe care l-a mâncat vreodată și la care se gândește constant. O apreciere cu atât mai mare cu cât aceasta locuiește în Qatar, unde există numeroase variante foarte bune.

Zagreb

Capitala Croației poate fi, de asemenea, explorată cu ușurință la pas, multe dintre principalele obiective turistice fiind concentrate în Orașul de Sus. Pentru deplasările mai lungi poate fi folosită și rețeaua extinsă de tramvaie.

Pentru a ajunge în Orașul de Sus, traseul trece prin Poarta de Piatră, care datează din secolul al XIII-lea.

Deși multe dintre marile orașe istorice europene au porți medievale, Zagreb se remarcă prin sanctuarul dedicat Fecioarei Maria, care a rămas neatins de un incendiu în secolul al XVIII-lea și care este astăzi asociat cu sfânta protectoare a orașului.

Zagreb Foto: Wikipedia

Unul dintre cele mai importante și, totodată, mai colorate obiective din Zagreb este Biserica Sfântul Marcu. Construită inițial în secolul al XIII-lea, clădirea istorică se remarcă prin acoperișul ale cărui țigle formează blazonul orașului Zagreb, precum și stemele Croației, Slavoniei și Dalmației, regatul din cadrul Imperiului Austro-Ungar.

Vizita poate fi programată astfel încât trecerea pe lângă Turnul Lotrščak să aibă loc la prânz, când tunul Grič este tras zilnic încă din 1877.