Zidane a debutat cu victorie pe banca tehnică a Franței. Mbappe s-a accidentat și a părăsit cantonamentul

Zinedine Zidane a debutat cu o victorie (1-0) ca selecționer al Franței. Unicul gol în meciul cu Turcia a fost înscris de Kylian Mbappe, în minutul 54. Căpitanul „cocoșilor” a părăsit terenul mai apoi, accidentat.

Kylian Mbappe a acuzat dureri serioase și n-a mai putut continua meciul Foto: EPAImages

Fotbalistul lui Real Madrid va părăsi cantonamentul „pentru a se evita orice riscuri”, a spus selecționerul Zinedine Zidane pentru TF1, conform AFP. „Din păcate, lucrurile nu merg bine, a spus Zidane, când a fost întrebat despre plecarea atacantului lui Real Madrid care a marcat golul victoriei în minutul 54. Cred că va trebui să se întoarcă. Da, pentru că nu vom asuma niciun risc. A suferit o hiperextensie la genunchi”.

În minutul 54, bine servit de Michael Olise, Mbappe a şutat pe jos, la colțul scurt. În timp ce a lovit balonul, el a întins piciorul într-un mod nefiresc şi şi-a hiperextins genunchiul stâng. Deşi a încercat să reintre pe gazon după ce a primit îngrijiri, el nu a mai putut continua şi a fost înlocuit în minutul 59 cu Desire Doue.

Federaţia Franceză de Fotbal a confirmat că Mbappe a suferit o leziune tendinoasă la genunchi. El a părăsit cantonamentul naţionalei şi se va întoarce la Real Madrid pentru tratament, ratând restul meciurilor din această „fereastră” internaţională.

E de menționat că Turcia a încheiat în inferioritate meciul cu Franța, portarul Ugurcan Cakir fiind eliminat în minutul 87.

Franța va disputa meciul următor în Belgia, luni, 28 septembrie, iar apoi, în 2 și 5 octombrie, va evolua acasă, pe Stade de France, împotriva Italiei şi Belgiei.

Un debut pozitiv a înregistrat şi olandezul Mark van Bommel pe banca echipei Belgiei, formație care a depășit cu 2-0 Italia, la Roma. Mika Godts (20) şi Dodi Lukebakio (69) au marcat golurile ''diavolilor roşii''.

Rezultatele înregistrate vineri, 25 septembrie, în Liga Naţiunilor:

Divizia A

Grupa 1

Italia - Belgia 0-2

Au marcat: Mika Godts (min. 20), Dodi Lukebakio (min. 69).

Turcia - Franţa 0-1

A marcat: Kylian Mbappe (min. 54).

Divizia B

Grupa 2

Georgia - Irlanda de Nord 0-1

A marcat: Shea Charles (min. 90+9).

Ungaria - Ucraina 0-1

A marcat: Danilo Sikan (min. 42).

Grupa 4

Polonia - Bosnia-Herţegovina 0-0

Suedia - România 2-1

Au marcat: Alexander Isak (min. 20), Viktor Gyokeres (min. 43), respectiv, Dennis Man (min. 29).

Divizia C

Grupa 2

Armenia - Letonia 2-0

Au marcat: Gheorghi Harutiunian (min. 31), Artur Garibian (min. 75).

Muntenegru - Cipru 2-1

Au marcat: Nikola Krstovic (min. 66 - penalty), Milutin Osmajic (min. 86), respectiv, Marcus Edwards (min. 55).