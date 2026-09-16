 Becker l-a criticat pe Zverev, amenzi record la US Open | adevarul.ro
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Becker l-a criticat pe Zverev, amenzi record la US Open

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Fost mare campion al tenisului german, Boris Becker se numără printre cei care au fost deranjați de gesturile făcute de compatriotul său Alexander Zverev, în timpul serviciului, și a cerut modificarea regulamentului. Pe de altă parte, la ediția 2026 a US Open organizatorii au aplicat amenzi în valoare de 112.500 de dolari.

Zverev a egalat performanța lui Becker la US Open
Zverev a egalat performanța lui Becker la US Open Foto: EPAImages

În cadrul podcast-ului pe care îl realizează împreună cu fosta jucătoare de tenis Andrea Petkovic, Becker a avut următoarea reacție: „Am o singură critică la adresa lui Sascha Zverev, doar una. Acea bătaie nesfârșită a mingii înainte de al doilea serviciu, vă rog. Avem nevoie urgentă de o modificare a regulamentului care să specifice cât timp are la dispoziție jucătorul înainte de al doilea serviciu”.

Ce s-a întâmplat, de fapt. Zverev a bătut mingea de până la 25 de ori înainte de a executa al doilea serviciu! Iar această manevră i-a atras critici din partea adversarului său din semifinale, Karen Hacianov, precum și din partea lui Ben Shelton, pe care germanul l-a învins duminică, în finală.

Este știut că jucătorii de tenis trebuie să repună mingea în joc în termen de 25 de secunde la primul serviciu, după ce arbitrul a anunțat scorul. În schimb, nu există o limită de timp pentru al doilea serviciu! Ceea ce l-a făcut pe Becker să fie de acord cu solicitarea lui Shelton de a se schimba regulamentul. „Am devenit foarte agitat în timp ce comentam. Mă întrebam când va începe, în sfârșit”, a spus Boris Becker.

Becker l-a și antrenat pe Zverev în trecut
Becker l-a și antrenat pe Zverev în trecut Foto: EPAImages

La US Open 2026, Zverev a egalat performanța lui Becker, câștigând două titluri de mare șlem în același an, după ce s-a impus la Roland Garros. Aflat pe locul 2 ATP, acesta s-a apropiat la 1.810 puncte de Jannik Sinner, care a ratat US Open din cauza unei accidentări și are de apărat un număr mare de puncte în drumul spre Turneul Campionilor de la Torino, programat la jumătatea lunii noiembrie.

Becker l-a elogiat pe Zverev pentru că a făcut „totul aproape perfect” la turneul de la New York și a calificat cele două titluri de Mare Șlem drept „cu adevărat istorice”. Becker a fost până duminică singurul jucător german care a câștigat US Open. În opinia sa, Zverev are „o șansă uriașă” să ajungă numărul unu mondial.

Pe de altă parte, Becker n-a fost de acord cu opinia că Zverev a câștigat doar pentru că Sinner a lipsit și că deținătorul titlului, Carlos Alcaraz, a fost eliminat de Shelton după revenirea sa după o accidentare. „El poate învinge numai adversarul cu care trebuie să joace. Mi se pare revoltător și o dovadă incredibilă de lipsă de respect față de realizarea sa”, a spus Becker.

Sabalenka a fost amendată cu 7.500 de dolari

Ediția din acest an a turneului US Open a fost una zgomotoasă, dar și ciudată din multe puncte de vedere. Elena Rybakina, câștigătoarea primului său titlu la New York, și-a sărbătorit victoria cu o bucurie reținută, în timp ce o Aryna Sabalenka a izbit racheta de sol după acest eșec. Pentru acest gest, jucătoarei din Belarus i-a aplicat o amendă de 7.500 de dolari (aproximativ 6.500 de euro).

Sabalenka și-a aruncat racheta în timpul finalei US Open 2026
Sabalenka și-a aruncat racheta în timpul finalei US Open 2026 Foto: EPAImages

În total, la Flushing Meadows s-au înregistrat douăzeci de încălcări ale regulamentului turneului, ceea ce a dus la amenzi în valoare de 112.500 de dolari (aproximativ 97.500 de euro).

Potrivit cotidianului „LEquipe”, marea majoritate a sancțiunilor au vizat folosirea abuzivă a rachetei sau a echipamentului. Printre cei sancționați s-au numărat Arthur Fils, amendat cu 5.000 de dolari (aproximativ 4.300 de euro) pentru că și-a aruncat racheta în timpul meciului din primul tur pierdut în fața lui Stefanos Tsitsipas, precum și Arthur Gea. Un alt francez sancționat a fost Corentin Moutet, care a fost amendat prima dată cu 5.000 de dolari pentru folosirea abuzivă a rachetei sau a echipamentului și apoi cu 10.000 de dolari (aproximativ 8.600 de euro) pentru o abatere legată de ținută sau echipament...

Cea mai dură sancțiune de la ediția 2026 a US Open (20.000 de dolari) a fost cea aplicată jucătoarei argentiniene Luisina Giovannini în timpul calificărilor. Aflată pe locul 204 în clasamentul mondial, aceasta a abandonat după doar 17 minute de joc, într-un moment în care era condusă cu 5-0 (câștigase doar opt dintre cele 29 de puncte disputate).

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