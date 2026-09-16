Becker l-a criticat pe Zverev, amenzi record la US Open

Fost mare campion al tenisului german, Boris Becker se numără printre cei care au fost deranjați de gesturile făcute de compatriotul său Alexander Zverev, în timpul serviciului, și a cerut modificarea regulamentului. Pe de altă parte, la ediția 2026 a US Open organizatorii au aplicat amenzi în valoare de 112.500 de dolari.

Zverev a egalat performanța lui Becker la US Open Foto: EPAImages

În cadrul podcast-ului pe care îl realizează împreună cu fosta jucătoare de tenis Andrea Petkovic, Becker a avut următoarea reacție: „Am o singură critică la adresa lui Sascha Zverev, doar una. Acea bătaie nesfârșită a mingii înainte de al doilea serviciu, vă rog. Avem nevoie urgentă de o modificare a regulamentului care să specifice cât timp are la dispoziție jucătorul înainte de al doilea serviciu”.

Ce s-a întâmplat, de fapt. Zverev a bătut mingea de până la 25 de ori înainte de a executa al doilea serviciu! Iar această manevră i-a atras critici din partea adversarului său din semifinale, Karen Hacianov, precum și din partea lui Ben Shelton, pe care germanul l-a învins duminică, în finală.

Este știut că jucătorii de tenis trebuie să repună mingea în joc în termen de 25 de secunde la primul serviciu, după ce arbitrul a anunțat scorul. În schimb, nu există o limită de timp pentru al doilea serviciu! Ceea ce l-a făcut pe Becker să fie de acord cu solicitarea lui Shelton de a se schimba regulamentul. „Am devenit foarte agitat în timp ce comentam. Mă întrebam când va începe, în sfârșit”, a spus Boris Becker.

Becker l-a și antrenat pe Zverev în trecut Foto: EPAImages

La US Open 2026, Zverev a egalat performanța lui Becker, câștigând două titluri de mare șlem în același an, după ce s-a impus la Roland Garros. Aflat pe locul 2 ATP, acesta s-a apropiat la 1.810 puncte de Jannik Sinner, care a ratat US Open din cauza unei accidentări și are de apărat un număr mare de puncte în drumul spre Turneul Campionilor de la Torino, programat la jumătatea lunii noiembrie.

Becker l-a elogiat pe Zverev pentru că a făcut „totul aproape perfect” la turneul de la New York și a calificat cele două titluri de Mare Șlem drept „cu adevărat istorice”. Becker a fost până duminică singurul jucător german care a câștigat US Open. În opinia sa, Zverev are „o șansă uriașă” să ajungă numărul unu mondial.

Pe de altă parte, Becker n-a fost de acord cu opinia că Zverev a câștigat doar pentru că Sinner a lipsit și că deținătorul titlului, Carlos Alcaraz, a fost eliminat de Shelton după revenirea sa după o accidentare. „El poate învinge numai adversarul cu care trebuie să joace. Mi se pare revoltător și o dovadă incredibilă de lipsă de respect față de realizarea sa”, a spus Becker.

Sabalenka a fost amendată cu 7.500 de dolari

Ediția din acest an a turneului US Open a fost una zgomotoasă, dar și ciudată din multe puncte de vedere. Elena Rybakina, câștigătoarea primului său titlu la New York, și-a sărbătorit victoria cu o bucurie reținută, în timp ce o Aryna Sabalenka a izbit racheta de sol după acest eșec. Pentru acest gest, jucătoarei din Belarus i-a aplicat o amendă de 7.500 de dolari (aproximativ 6.500 de euro).

Sabalenka și-a aruncat racheta în timpul finalei US Open 2026 Foto: EPAImages

În total, la Flushing Meadows s-au înregistrat douăzeci de încălcări ale regulamentului turneului, ceea ce a dus la amenzi în valoare de 112.500 de dolari (aproximativ 97.500 de euro).

Potrivit cotidianului „LEquipe”, marea majoritate a sancțiunilor au vizat folosirea abuzivă a rachetei sau a echipamentului. Printre cei sancționați s-au numărat Arthur Fils, amendat cu 5.000 de dolari (aproximativ 4.300 de euro) pentru că și-a aruncat racheta în timpul meciului din primul tur pierdut în fața lui Stefanos Tsitsipas, precum și Arthur Gea. Un alt francez sancționat a fost Corentin Moutet, care a fost amendat prima dată cu 5.000 de dolari pentru folosirea abuzivă a rachetei sau a echipamentului și apoi cu 10.000 de dolari (aproximativ 8.600 de euro) pentru o abatere legată de ținută sau echipament...

Cea mai dură sancțiune de la ediția 2026 a US Open (20.000 de dolari) a fost cea aplicată jucătoarei argentiniene Luisina Giovannini în timpul calificărilor. Aflată pe locul 204 în clasamentul mondial, aceasta a abandonat după doar 17 minute de joc, într-un moment în care era condusă cu 5-0 (câștigase doar opt dintre cele 29 de puncte disputate).