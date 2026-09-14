Sorana Cîrstea ia o pauză forțată și va rata turnee importante: „Este prin Europa, pe la medici!”

Sorana Cîrstea traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei, chiar înaintea retragerii anunțate pentru finalul sezonului.

Sorana Cîrstea Foto: Profimedia

Românca a făcut un turneu foarte bun la US Open, unde a ajuns în optimile de finală și a urcat până pe locul 15 în clasamentul WTA, cea mai bună poziție ocupată vreodată de ea.

Parcursul de la New York s-a încheiat în fața Jessicăi Pegula, care s-a impus cu 6-3, 6-4. Competiția americană ar putea rămâne astfel ultima apariție a Soranei la un turneu de Grand Slam.

„Este prin Europa, pe la medici!”

La scurt timp după US Open, jucătoarea în vârstă de 36 de ani s-a accidentat la gambă. Din acest motiv, ea va lua o pauză și nu va putea participa la următoarele turnee. Revenirea pe teren depinde de recuperare, iar antrenorul său, Adrian Cruciat, a oferit detalii despre momentul în care românca ar putea juca din nou.

„Sorana încă este prin Europa, pe la medici. Cu siguranță, 100% va rata turneul de la Singapore și, foarte probabil, și pe cel de la Beijing, de 1.000 de puncte. Sper să putem reveni de la Wuhan!”, a declarat Adrian Cruciat, potrivit digisport.ro.

Sorana știa ca anul 2026 va fi cel mai bun din cariera sa

Sorana Cîrstea avea încă de anul trecut o presimțire în privința sezonului 2026. Adrian Cruciat a povestit că jucătoarea i-a spus în 2025 că simte că urma să aibă cel mai bun an al carierei. Rezultatele obținute între timp i-au dat dreptate. Cîrstea a avut un parcurs excelent în 2026 și a atins, după US Open, cea mai înaltă poziție din carieră în clasamentul WTA, locul 15.

„Ea, la începutul sezonului, a declarat neoficial că va avea cel mai bun sezon al carierei. Asta înainte să înceapă. Deci ea știa că se pregătește bine, că jocul este la un nivel foarte ridicat. Nivelul jocului a crescut constant, încă de anul trecut au început aceste evoluții foarte bune!”, a mai spus antrenorul Soranei Cîrstea.