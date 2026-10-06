 Ursula von der Leyen, reacție după atacurile din Marea Neagră: „Situația este din ce în ce mai îngrijorătoare” | adevarul.ro
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Ursula von der Leyen, reacție după atacurile din Marea Neagră: „Situația este din ce în ce mai îngrijorătoare”

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Situația din Marea Neagră devine „din ce în ce mai îngrijorătoare”, a transmis marți președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Declarația vine după ce două nave comerciale au fost lovite în zona economică a Bulgariei, iar o navă turcească a fost lovită și scufundată în largul României.

Ursula Von Der Leyen
Ursula von der Leyen este îngrijorată de situația din Marea Neagră Foto: Inquam Photos / George Călin

„Situația din Marea Neagră este din ce în ce mai îngrijorătoare. Nave comerciale și echipaje nevinovate sunt vizate, vieți omenești fiind deja pierdute pe mare”, a transmis Ursula von der Leyen într-un mesaj postat pe platforma X.

Președinta Comisiei Europene a făcut referire la cele două nave comerciale care au fost lovite în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră.

„Astăzi, două nave comerciale au fost lovite în zona economică a Bulgariei din Marea Neagră. Acest lucru vine la doar o zi după ce o navă turcească ce transporta cereale ucrainene a fost lovită și scufundată în largul coastelor României”, a afirmat Ursula von der Leyen.

Ea a subliniat că circumstanțele exacte ale incidentelor sunt încă stabilite, dar a calificat evoluțiile drept „foarte îngrijorătoare”.

„Deși circumstanțele exacte ale acestor incidente sunt încă în curs de stabilire, evoluțiile sunt foarte îngrijorătoare”, a transmis șefa Comisiei Europene.

Ursula von der Leyen a condamnat atacurile asupra navelor comerciale și a transmis că Uniunea Europeană este solidară cu statele membre aflate pe flancul estic.

„Atacurile asupra transportului maritim civil sunt inacceptabile. Suntem pe deplin solidari cu statele noastre membre de pe flancul estic”, a mai transmis președinta Comisiei Europene.

Două nave comerciale, lovite în zona economică a Bulgariei

Cele două nave comerciale au fost lovite de drone marți, 6 octombrie, în zona economică exclusivă a Bulgariei din Marea Neagră. Una dintre nave s-a scufundat.

Este primul atac cu drone raportat asupra unor nave în zona economică exclusivă a Bulgariei. Cele două nave nu aveau pavilion bulgăresc, iar atacurile ar fi fost coordonate. Circumstanțele incidentului și originea dronelor sunt investigate.

Navă turcească, scufundată în largul României

Cu o zi înainte, o navă turcească încărcată cu cereale a fost lovită de o dronă în Marea Neagră, în zona din sud-estul Platformei Pescăruș, cunoscută și sub denumirea de Platforma 7.

Potrivit mărturiilor marinarilor supraviețuitori, nava a fost lovită de trei drone, două maritime și una aeriană. Două persoane au murit, printre care și comandantul navei.

Echipajele române de intervenție au salvat 11 marinari. Trei dintre aceștia au fost transportați la Constanța cu un elicopter și internați în spital. Starea lor de sănătate este bună.

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