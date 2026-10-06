TAROM anunță probleme la cumpărarea online a biletelor. Ce trebuie să facă pasagerii

TAROM anunță că, în următoarele zile, pasagerii pot întâmpina dificultăți la cumpărarea online a biletelor, în special pentru zborurile internaționale. Compania precizează că zborurile se desfășoară normal, problemele fiind legate de actualizările website-ului și de verificarea sistemelor de rezervări.

TAROM anunță că pasagerii pot întâmpina dificultăți la cumpărarea online a biletelor Foto: arhivă

Potrivit companiei, disponibilitatea locurilor afișată pe website poate să nu reflecte în timp real situația din sistemul de rezervări. Astfel, pasagerii pot întâlni situații în care un zbor apare cu un anumit număr de locuri disponibile, dar acestea nu mai pot fi rezervate în momentul achiziției. De asemenea, procesul de cumpărare a biletelor poate fi afectat temporar.

Problemele sunt așteptate să apară în perioada în care TAROM efectuează lucrări de actualizare a platformei online și verifică sistemele care gestionează rezervările. Compania nu anunță modificări ale programului de zbor și subliniază că aceste intervenții nu afectează operarea curselor.

Ce trebuie să facă pasagerii

Pasagerii care nu reușesc să cumpere un bilet online sau care constată diferențe între locurile afișate pe website și cele disponibile în momentul rezervării sunt sfătuiți să contacteze Call Center-ul TAROM.

Reprezentanții companiei pot verifica direct disponibilitatea locurilor în sistemul de rezervări și pot oferi asistență pentru efectuarea rezervării și achiziționarea biletului.

Recomandarea este valabilă în special pentru pasagerii care au nevoie să călătorească în perioada următoare și întâmpină dificultăți în finalizarea unei rezervări online. În loc să considere că zborul este complet sau că biletul nu mai poate fi cumpărat, aceștia pot solicita verificarea directă a disponibilității.

TAROM precizează că situația este una temporară și este legată de lucrările efectuate asupra website-ului și sistemelor de rezervare. Compania își continuă programul normal de operare, iar dificultățile semnalate vizează procesul de rezervare și achiziție online, nu desfășurarea zborurilor.

Pasagerii sunt sfătuiți să verifice disponibilitatea biletelor prin Call Center înainte de a lua o decizie privind călătoria, dacă întâmpină erori sau informații neclare pe website.