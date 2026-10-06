Sorin Grindeanu: „Îl cunosc pe Luca de mult timp, am toată deschiderea”. Ce îi cere PSD noului premier desemnat

Sorin Grindeanu spune că este deschis discuțiilor cu Luca Niculescu, pe care îl cunoaște de mai mult timp și despre care are o părere bună, însă acest lucru nu înseamnă că PSD îi va acorda automat sprijinul pentru funcția de premier.

Sorin Grindeanu îl apreciază pe Luca Niculescu, dar nu îi dă un "vot în alb". Foto: captură video Facebook/Sorin Grindeanu

În conferința de presă de după ședința Biroului Permanent Național al PSD, liderul partidului, Sorin Grindeanu, a descris atmosfera de nemulțumire din partid după ce președintele Nicușor Dan nu a desemnat un premier din partea PSD.

Sorin Grindeanu a spus că social-democrații sunt revoltați de această decizie și a amintit că liberalii nu au câștigat niciun fel de alegeri în ultimii șapte ani, dar au fost la putere în această perioadă.

„Am încheiat ședința Biroului Permanent Național, unde a avut loc o primă discuție în interiorul PSD despre noua propunere de prim-ministru a președintelui. Ceea ce cred că era evident, toți colegii mei și-au exprimat revolta, dezamăgirea că președintele, în loc să ia decizia firească și anume să încredințeze mandatul de prim-ministru Partidului Social Democrat, a continuat să facă experimente politice.

Cred că sunt șapte ani de când dreapta este la putere fără să câștige nici măcar un rând de alegeri în România. (...) După toată această perioadă, s-a ajuns ca aproape 90% dintre români să spună că țara merge într-o direcție greșită”, a descris liderul PSD atmosfera din rândul partidului.

În același timp, liderul PSD a vorbit şi despre Luca Niculescu. Sorin Grindeanu a spus că îl cunoaște de mult timp și că are „toată deschiderea” să discute cu el. Din interacțiunile pe care le-a avut, îl consideră o persoană decentă și profesionistă, care spune că a demonstrat că poate gestiona probleme importante, inclusiv dosarul OSCE.

Acest lucru, însă, nu este suficient şi nu înseamnă că PSD îi va acorda automat votul, pentru că social-democrații vor să știe ce își propune Luca Niculescu să facă în fruntea guvernului.

„PSD nu poate acorda voturi în alb şi nici nu poate participa la o construcţie fără fundamente solide”, a explicat Sorin Grindeanu.

„Legat de domnul Luca Niculescu, pot să vă spun că din interacțiunile pe carenoi le-am avut n-am decât cuvinte apreciative, e o persoană decentă, profesionistă, echilibrată, care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile, cum este cel de aderare a României la OCDE. Doar că acest lucru, din perspectiva noastră, nu este suficient pentru românii pe care PSD îi reprezintă”, a mai spus lidrusl social-democraţilor.

Condiţiile PSD pentru a vota un guvern Luca Nicolescu

Pentru PSD, una dintre întrebările importante este legată de programul de guvernare, de viziunea economică și socială a lui Luca Niculescu și dacă aceasta este compatibilă cu programul PSD. Liderul partidului spune că trebuie văzut dacă există o dorință reală de a schimba direcția guvernării Ilie Bololan ori noul candidat la funcţia de premier intenţionează să urmeze aceeşi linie.

„Tocmai de aceea pot să vă spun că discuția aceasta este una extrem de serioasă și este, de fapt, principala discuție pe care noi o vom avea sau principalul subiect pe care îl vom discuta cu domnul Luca Niculescu. Aici e vorba de schimbarea direcției în care merge România, nu despre câte ministere are un partid sau altul. Da, este prioritar să avem o rectificare bugetară, este prioritar să avem un Guvern stabil, să avem un buget pentru 2027 discutat și aprobat anul acesta cu respectarea traiectoriei de reducere a deficitului, evident, și cu respectarea tuturor angajamentelor financiare pe care România le-a luat în ultimii ani, dar în niciun caz

PSD nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip Bolojan, reîmpachetate altcumva. Acest lucru nu ar face decât să ne ducă și mai aproape de anticipate, asta este evaluarea noastră. (...) Vreau să vă spun că mandatul acesta pe care l-am cerut colegilor mei l-am primit în unanimitate. Așa că, zilele viitoare, în mod sigur, vom avea aceste discuții cu domnul Luca Niculescu”, a transmis președintele social-democraților.

De asemenea, Sorin Grindeanu a precizat că a cerut un mandat larg pentru a discuta cu Luca Niculescu și pentru a-i asculta propunerile.

„În acest sens, le-am cerut colegilor mei astăzi un mandat pentru a-l asculta, mandat larg, de negociere, dar, în primul rând, pentru a-l asculta pe domnul Luca Niculescu. Am spus și ieri, după desemnare, că PSD nu poate acorda voturi în alb și nici nu poate participa la o construcție politică fără fundamente solide. În urmă cu un an românii au votat pentru o economie stabilă, pentru creșterea nivelului de trai, în schimb, în acest an și trei luni, românii au fost supuși unei sărăciri, aș numi-o chiar agresivă. Un exemplu, dacă vreți, l-am văzut zilele acestea, o companie fanion pentru țara noastră, Dacia, care, până la urmă, este un brand național, este nevoită să oprească producția tocmai din cauza unor măsuri falimentare ale Guvernului Bolojan.

Prin urmare, este absolut necesar să vedem care este viziunea economică și socială a domnului Niculescu și dacă este compatibilă cu programul de guvernare pregătit de PSD”, a încheiat liderul PSD.