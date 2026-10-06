Un zid s-a prăbușit peste un muncitor, în județul Galați. Bărbatul a fost scos inconștient și a murit. Poliția a deschis dosar penal

Tragedie la Tecuci, unde un muncitor de 51 de ani a murit după ce un zid s-a prăbușit peste el. Bărbatul lucra la consolidarea unei clădiri când a fost surprins de zid.

Salvatorii intervin la fața locului Foto: ISU Galați

Bărbatul lucra la o clădire de pe strada 1 Decembrie, în zona CEC, când a fost surprins de zid.

La fața locului au intervenit pompierii de la ISU Galați, cu o autospecială de stingere și o autospecială de descarcerare, precum și echipaje medicale. Pompierii au acționat pentru extragerea bărbatului de sub zid. Victima a fost scoasă inconștientă și predată echipajelor medicale, care au început imediat manevrele de resuscitare.

Din păcate, manevrele de resuscitare nu au avut rezultat.

„Persoana nu a răspuns manevrelor de resuscitare, ulterior aceasta fiind declarată decedată”, a transmis ISU Galați.

Întrucât bărbatul se afla la locul de muncă și lucra la clădire în momentul producerii incidentului, cazul este verificat și de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Galați, pentru a se stabili dacă au fost respectate normele de securitate și sănătate în muncă.

Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând să fie stabilite toate împrejurările și eventualele responsabilități în acest caz.

Cercetările sunt în desfășurare.