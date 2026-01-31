search
Sâmbătă, 31 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Elena Rybakina este noua campioană de la Australian Open! A învins-o fără drept de apel pe Sabalenka. „Cu acest trofeu, mă simt din nou mândră”

0
0
Publicat:

Elena Rybakina, în vârstă de 26 de ani și ocupanta locului 5 mondial, și-a trecut în palmares al doilea titlu de Grand Slam al carierei, după ce a învins-o pe liderul mondial Aryna Sabalenka, scor 6-4, 4-6, 6-4, într-o finală intens disputată.

Elena Rybakina Foto/Getty
Elena Rybakina Foto/Getty

Sportiva a reușit astfel să câștige două dintre cele trei finale de Mare Șlem pe care le-a jucat până acum, după succesul obținut la Wimbledon, în 2022, și cel recent de la Australian Open 2026.

„Ea a jucat bine și a fost greu să revin în al treilea set!”

Vizibil relaxată și fericită, Rybakina a apărut la conferința de presă cu un zâmbet larg, sărbătorind victoria cu un pahar de șampanie și vorbind despre emoțiile trăite după duelul cu Aryna Sabalenka.

„Este o realizare incredibilă. Sunt foarte fericită și mândră. A fost o luptă foarte grea. Nu mă așteptam să întorc soarta meciului. Aryna este o adversară foarte puternică, dar sunt foarte fericită că, de data aceasta, eu țin trofeul în mâini. Știam că, dacă voi avea șansa să conduc, va trebui să încerc și câteva lovituri riscante și să merg mai departe. Nu să aștept greșeli sau să ajung la schimburi lungi. Este minunat și, din nou, este uimitor să țin trofeul în mâini de data aceasta.

Mă bucur că am reușit să profit de oportunitățile pe care le-am avut în timpul meciului și să câștig în final. Al doilea set a fost foarte dificil, la fel ca primul, dar am preluat conducerea și am făcut break-ul devreme în primul set, așa că a fost mai ușor, dar apoi, în al doilea set, a fost foarte strâns. Nu mi-am ridicat nivelul. Ea a jucat bine și a fost greu să revin în al treilea set. Mă bucur că, deși eram în dezavantaj, am reușit să mă calmez, să nu mai fiu frustrată și să mă concentrez doar pe fiecare punct și să rămân aproape de scor!”, a admis Elena Rybakina, în cadrulconferinței de presă.

„Cred că este o victorie pentru întreaga echipă!”

Pe lângă succesul răsunător de la Australian Open, Rybakina a reușit să își treacă în cont și trofeul WTA Finals. Totuși, sportiva din Kazahstan nu se simte de neînvins. Aceasta a discutat și despre relația sa cu antrenorul Stefano Vukov, suspendat actualmente pentru o perioadă.

„Nu chiar. Anul acesta am jucat la Brisbane, unde am pierdut. Simt că, în ultimele două săptămâni, m-am îmbunătățit, ceea ce este foarte bine. Sunt foarte mândră de munca pe care am depus-o împreună cu echipa și de faptul că mi-am găsit forma cea mai bună aici, la Grand Slam.

Despre Stefano, nu m-am gândit la nimic special, pentru că am câștigat multe titluri împreună, chiar și anul trecut, la Ningbo, la WTA Finals, iar acum, cu acest trofeu, m-am simțit din nou mândră și recunoscătoare echipei mele pentru munca depusă. Ne-am pregătit bine. Am avut câteva suișuri și coborâșuri în timpul presezonului, chiar și la începutul acestui an, la primul turneu. Așa că, da, sunt foarte fericită. Din nou, cred că este o victorie pentru întreaga echipă, pentru toți cei care mă susțin. Sper doar să pot păstra acest moment pe tot parcursul sezonului și să continui să mă îmbunătățesc!”, a mai spus dubla campioană în turneele de Mare Șlem.

„Sunt adversare puternice, au rezultate excelente!”

Rybakina a reușit o performanță rară, devenind doar a patra jucătoare din 1975 până azi care câștigă Australian Open după ce le-a învins pe primele două jucătoare ale lumii, Aryna Sabalenka și Iga Swiatek.

„Sunt adversare puternice, au rezultate excelente și sunt de mult timp în fruntea clasamentului, fără să-și piardă constanța. Mă bucur că acum revin la acest nivel și sper să pot fi constantă pe tot parcursul sezonului, să continui să arăt un tenis excelent și să obțin rezultate bune!”, a subliniat aceasta.

În ultimii patru ani, jucătoarea din Kazahstan s-a confruntat cu diverse probleme, însă nimic nu a descurajat-o din a depune toate eforturile să își recapete forma: „Am crezut întotdeauna că pot reveni la nivelul la care eram. Desigur, cu toții avem suișuri și coborâșuri. Cred că toată lumea a crezut sau poate că nu voi mai ajunge niciodată în finală sau chiar nu voi mai câștiga un trofeu, dar totul ține de muncă. Cred că am depus mult efort împreună cu echipa, iar ei m-au susținut foarte mult. Am obiective mari. Cu siguranță vom continua să muncim și sper să-mi ating toate țelurile.

În momentele în care nu eram atât de optimistă, ei mă ajutau din umbră. Desigur, când obții câteva victorii, victorii importante împotriva unor jucătoare de top, începi să crezi mai mult în tine, devii mai încrezătoare. Poți avea câteva planuri, dar apoi te trezești dimineața și totul este complet diferit. Cred că totul ține de comunicare și, da, de faptul că ai oameni minunați în jurul tău!”.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
digi24.ro
image
Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele
stirileprotv.ro
image
Cât costă să scoți o măsea cariată în 2026. Câți bani cer medicii stomatologi în România
gandul.ro
image
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
mediafax.ro
image
Câți bani primește pe lună Sandra Izbașa de la statul român. Campioana olimpică prezentă la Power Couple încasează o sumă foarte bună
fanatik.ro
image
Exclusiv Libertatea: Adriana Georgescu, avocata prinsă cu șpaga de 60.000 de euro, a fost angajată la Ministerul Transporturilor la cabinetul liberalului Ion Popa, Grindeanu a semnat decizia
libertatea.ro
image
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
digi24.ro
image
Florin Tănase a plecat cu taxiul de la Belgrad, pentru a ajunge mai repede la București: „Asta spune multe despre el”
gsp.ro
image
”Șocant”. În sfârșit: s-a aflat adevărul despre starea lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accident
digisport.ro
image
Guvernul oferă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate pentru românii din zonele defavorizate ale țării
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Roşiile româneşti le vor face concurenţă cireşelor. Producătorii anunţă 100 de lei pe kilogram
observatornews.ro
image
Blestemul MasterChef și Chefi la cuțite: 11 concurenți au murit
cancan.ro
image
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
prosport.ro
image
Străin de succesiune prin neacceptare: ce spune legea și care sunt consecințele pentru moștenitori
playtech.ro
image
Care a fost cea mai mare diferență de scor dintre Rapid și U Cluj. După 1-0 la pauză, a venit umilința în a doua repriză
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
S-a încheiat ”telenovela” transferului lui Radu Drăgușin!
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
Cum se acordă reducere de 50% la impozit. Guvernul a stabilit procedura pentru anumiți locuitori
mediaflux.ro
image
Florin Tănase a plecat cu taxiul de la Belgrad, pentru a ajunge mai repede la București: „Asta spune multe despre el”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
A murit Catherine O’Hara, actrița care a jucat-o pe mama lui Kevin din „Singur acasă”
actualitate.net
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
image
Demisie în prime-time. Unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști din România părăsește postul TV unde apărea seară de seară
click.ro
image
Rețeta românească pe care familia Mirelei Vaida o adoră: „Hai să vă arăt ce mănânc eu într-o zi”
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
William, Meghan, Harry, GettyImages (2) jpg
Bani, putere și ranchiună regală: venitul colosal al Prințului William îi lasă pe Harry și Meghan cu un gust amar
okmagazine.ro
RA 010861 JPG
Adda și Cătălin: „Cea mai mare superputere, calitate și cel mai uriaș defect al nostru este sinceritatea‟
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mănăstirea din România care l-a impresionat pe Dan Negru. A comparat-o cu Capela Sixtină și Sagrada Familia
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”

OK! Magazine

image
Bani, putere și ranchiună regală: venitul colosal al Prințului William îi lasă pe Harry și Meghan cu un gust amar

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea