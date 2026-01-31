Elena Rybakina este noua campioană de la Australian Open! A învins-o fără drept de apel pe Sabalenka. „Cu acest trofeu, mă simt din nou mândră”

Elena Rybakina, în vârstă de 26 de ani și ocupanta locului 5 mondial, și-a trecut în palmares al doilea titlu de Grand Slam al carierei, după ce a învins-o pe liderul mondial Aryna Sabalenka, scor 6-4, 4-6, 6-4, într-o finală intens disputată.

Sportiva a reușit astfel să câștige două dintre cele trei finale de Mare Șlem pe care le-a jucat până acum, după succesul obținut la Wimbledon, în 2022, și cel recent de la Australian Open 2026.

„Ea a jucat bine și a fost greu să revin în al treilea set!”

Vizibil relaxată și fericită, Rybakina a apărut la conferința de presă cu un zâmbet larg, sărbătorind victoria cu un pahar de șampanie și vorbind despre emoțiile trăite după duelul cu Aryna Sabalenka.

„Este o realizare incredibilă. Sunt foarte fericită și mândră. A fost o luptă foarte grea. Nu mă așteptam să întorc soarta meciului. Aryna este o adversară foarte puternică, dar sunt foarte fericită că, de data aceasta, eu țin trofeul în mâini. Știam că, dacă voi avea șansa să conduc, va trebui să încerc și câteva lovituri riscante și să merg mai departe. Nu să aștept greșeli sau să ajung la schimburi lungi. Este minunat și, din nou, este uimitor să țin trofeul în mâini de data aceasta.

Mă bucur că am reușit să profit de oportunitățile pe care le-am avut în timpul meciului și să câștig în final. Al doilea set a fost foarte dificil, la fel ca primul, dar am preluat conducerea și am făcut break-ul devreme în primul set, așa că a fost mai ușor, dar apoi, în al doilea set, a fost foarte strâns. Nu mi-am ridicat nivelul. Ea a jucat bine și a fost greu să revin în al treilea set. Mă bucur că, deși eram în dezavantaj, am reușit să mă calmez, să nu mai fiu frustrată și să mă concentrez doar pe fiecare punct și să rămân aproape de scor!”, a admis Elena Rybakina, în cadrulconferinței de presă.

„Cred că este o victorie pentru întreaga echipă!”

Pe lângă succesul răsunător de la Australian Open, Rybakina a reușit să își treacă în cont și trofeul WTA Finals. Totuși, sportiva din Kazahstan nu se simte de neînvins. Aceasta a discutat și despre relația sa cu antrenorul Stefano Vukov, suspendat actualmente pentru o perioadă.

„Nu chiar. Anul acesta am jucat la Brisbane, unde am pierdut. Simt că, în ultimele două săptămâni, m-am îmbunătățit, ceea ce este foarte bine. Sunt foarte mândră de munca pe care am depus-o împreună cu echipa și de faptul că mi-am găsit forma cea mai bună aici, la Grand Slam.

Despre Stefano, nu m-am gândit la nimic special, pentru că am câștigat multe titluri împreună, chiar și anul trecut, la Ningbo, la WTA Finals, iar acum, cu acest trofeu, m-am simțit din nou mândră și recunoscătoare echipei mele pentru munca depusă. Ne-am pregătit bine. Am avut câteva suișuri și coborâșuri în timpul presezonului, chiar și la începutul acestui an, la primul turneu. Așa că, da, sunt foarte fericită. Din nou, cred că este o victorie pentru întreaga echipă, pentru toți cei care mă susțin. Sper doar să pot păstra acest moment pe tot parcursul sezonului și să continui să mă îmbunătățesc!”, a mai spus dubla campioană în turneele de Mare Șlem.

„Sunt adversare puternice, au rezultate excelente!”

Rybakina a reușit o performanță rară, devenind doar a patra jucătoare din 1975 până azi care câștigă Australian Open după ce le-a învins pe primele două jucătoare ale lumii, Aryna Sabalenka și Iga Swiatek.

„Sunt adversare puternice, au rezultate excelente și sunt de mult timp în fruntea clasamentului, fără să-și piardă constanța. Mă bucur că acum revin la acest nivel și sper să pot fi constantă pe tot parcursul sezonului, să continui să arăt un tenis excelent și să obțin rezultate bune!”, a subliniat aceasta.

În ultimii patru ani, jucătoarea din Kazahstan s-a confruntat cu diverse probleme, însă nimic nu a descurajat-o din a depune toate eforturile să își recapete forma: „Am crezut întotdeauna că pot reveni la nivelul la care eram. Desigur, cu toții avem suișuri și coborâșuri. Cred că toată lumea a crezut sau poate că nu voi mai ajunge niciodată în finală sau chiar nu voi mai câștiga un trofeu, dar totul ține de muncă. Cred că am depus mult efort împreună cu echipa, iar ei m-au susținut foarte mult. Am obiective mari. Cu siguranță vom continua să muncim și sper să-mi ating toate țelurile.

În momentele în care nu eram atât de optimistă, ei mă ajutau din umbră. Desigur, când obții câteva victorii, victorii importante împotriva unor jucătoare de top, începi să crezi mai mult în tine, devii mai încrezătoare. Poți avea câteva planuri, dar apoi te trezești dimineața și totul este complet diferit. Cred că totul ține de comunicare și, da, de faptul că ai oameni minunați în jurul tău!”.