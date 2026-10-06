Doi lideri liberali explică ce așteaptă PNL de la Luca Niculescu: „Am fost oameni serioși”





PNL va analiza programul de guvernare și echipa propuse de premierul desemnat Luca Niculescu înainte de a lua o decizie privind susținerea viitorului Executiv, a declarat marți, 6 octombrie, eurodeputatul Daniel Buda. Euparlamentarul Gheorghe Falcă subliniază că partidul își dorește ca „în jurul domnului Luca Niculescu să existe o echipă de lucru”, iar „direcția pe care Partidul Național Liberal a imprimat-o în ultimul an să fie vizibilă”.

Daniel Buda, Siefgried Mureșan și Ghorghe Falcă Foto: FB Daniel Buda

Potrivit liderului delegației române din grupul PPE, liberalii vor urma procedurile interne ale partidului și nu vor acorda un sprijin necondiționat, notează Agerpres.

„Vom aștepta să vedem care este programul de guvernare al domnului Luca Niculescu, care sunt miniștrii pe care domnia sa dorește să îi asume”, a afirmat Buda, precizând că „PNL va lua o decizie în forurile statutare” și că „nu va fi vorba despre un cec în alb dat cuiva”.

Europarlamentarul a subliniat, de asemenea, importanța menținerii orientării proeuropene a României pentru credibilitatea țării pe plan internațional.

Gheorghe Falcă : PNL își dorește ca în jurul lui Luca Niculescu „să existe o echipă de lucru”, iar „direcția pe care Partidul Național Liberal a imprimat-o în ultimul an să fie vizibilă”.

La rândul său, eurodeputatul Gheorghe Falcă a declarat că liberalii urmăresc ca viitorul program de guvernare să preia direcțiile promovate de PNL în ultimul an.

Falcă a amintit că formațiunea a venit la consultări cu o propunere de premier și un program propriu, susținând că „am fost oameni serioși”.

Eurodeputatul a evidențiat aprecierea de care se bucură Siegfried Mureșan în instituțiile europene și a arătat că liberalii au prezentat „un program de guvernare cu lucruri concrete”, care cuprinde „372 de direcții de comportament guvernamental”.

„De aceea, pentru următorul pas, ne interesează ca în jurul domnului Luca Niculescu să existe o echipă de lucru, o echipă a programului de guvernare în care direcția pe care Partidul Național Liberal a imprimat-o în ultimul an să fie vizibilă'', a explicat Falcă.

Premierul desemnat Luca Niculescu a transmis că experiența coordonării procesului de aderare a României la OCDE a demonstrat că partidele pot colabora în jurul unor obiective majore.

Potrivit acestuia, „procesul de aderare la OCDE a însemnat deja peste 100 de reforme pentru România” și că dorește continuarea acestui efort, astfel încât acesta să devină una dintre bazele viitorului program de guvernare.

Niculescu a remarcat că „partidele politice au reușit să susțină împreună un obiectiv important pentru România”, apreciind că „acest consens a contat enorm”.

Premierul desemnat și-a exprimat speranța că va exista aceeași disponibilitate pentru dialog și în etapa formării noului guvern, afirmând că este „deschis la discuții” și că respectă „ideile bune, indiferent de unde vin”.

Amintim că președintele Nicușor Dan l-a desemnat luni seară pe Luca Niculescu candidat pentru funcția de prim-ministru, la finalul consultărilor cu partidele și formațiunile parlamentare.