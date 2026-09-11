 Americancele au ratat finala în proba feminină de simplu de la US Open 2026 | adevarul.ro
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Americancele au ratat finala în proba feminină de simplu de la US Open 2026

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O europeancă și o asiatică își vor disputa trofeul la ediția din acest an a ultimului turneu de grad slam: belarusa Arina Sabalenka şi kazaha Elena Rîbakina. Aflate pe primele două poziții în ierarhia mondială la zi, acestea s-au impus în semifinale în fața unor jucătoare din SUA.

La începutul anului, Rîbakina a învins-o pe Sabalenka în finala Australian Open
La începutul anului, Rîbakina a învins-o pe Sabalenka în finala Australian Open Foto: EPAImages

Pe de altă parte, semifinalele ediției în curs au adus faţă în faţă primii patru capi de serie. Este pentru prima oară din 1975 când se ajunge în această situație la US Open. În urmă cu 51 de ani, Chris Evert (cap de serie nr. 1), Virginia Wade (2), Martina Navratilova (3) şi Evonne Goolagong (4) și-au disputat calificarea în finală.

Câştigătoare a ultimelor două ediţii ale întrecerii de la Flushing Meadows, Sabalenka s-a impus cu 7-5, 6-2, în penultimul act, de americanca Jessica Pegula, numărul 3 mondial, cea care a eliminat-o pe Sorana Cîrstea. Jucătoarea din Belarus va disputa a patra finală consecutivă la New York.

În semifinale, Sabalenka s-a bazat pe serviciul său în forță, acesta făcând diferenţa ca şi anul trecut, când a învins-o cu 4-6, 6-3, 6-4 pe Pegula, în aceeaşi fază a turneului. Cele două rivale au disputat finala ediției din 2024 ale turneului american.

La 28 de ani, Sabalenka va încerca să realizeze ceea ce a reuşit Serena Williams între 2012 şi 2014, adică să câştige US Open de trei ori la rând.

Mai tânără cu circa un an, Rîbakina s-a impus cu 3-6, 6-4, 6-4 în cealaltă semifinală, acolo unde a înfruntat tot o jucătoare americanp, pe Coco Gauff, numărul patru mondial. Această semifinală a fost mult mai disputată decât cealaltă, având o durată care a depășit două ore (2h 09 minute). Kazaha va încerca mâine (sâmbătă, 12 septembrie 2026) să obţină al doilea său titlu de mare șlem din acest an, după cel de la Australian Open.

Anul acesta, kazaha a învins-o (6-4, 4-6, 6-4) pe Sabalenka în finala de la Melbourne, dar a pierdut alte două meciuri în faţa belarusei în martie, în finala de la Indian Wells (6-3, 3-6, 6-7/6), şi în semifinale, la Miami (4-6, 3-6). În total, ele au disputat 17 meciuri, jucătoarea din Belarus câștigând 10 dintre acestea.

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