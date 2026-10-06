Autoritățile britanice: Frații Tate atrăgeau femei în România prin metoda „lover boy” pentru a le exploata

Andrew și Tristan Tate au folosit metoda „lover boy” pentru a atrage femei, promițându-le relații romantice, înainte de a le constrânge să producă materiale pornografice online, au afirmat autoritățile britanice într-o serie de documente judiciare făcute publice luni.

Tristan și Andrew Tate Foto: INQUAM Photos / Eduard Vînătoru

În cea mai amplă descriere de până acum a cazului penal instrumentat de autoritățile britanice împotriva celor doi frați, un detectiv britanic a afirmat că procurorii susțin că aceștia le-au încurajat pe femei să se mute în România, unde frații își aveau baza, promițându-le relații romantice, scrie Reuters.

Ulterior, cei doi ar fi folosit violența și amenințările pentru a le determina pe femei să producă materiale pornografice.

Frații Tate, care au cetățenie americană și britanică, au fost arestați la Miami în iulie, după ce Marea Britanie a solicitat extrădarea lor din SUA. Frații nu s-au prezentat până acum în fața unei instanțe britanice pentru a răspunde oficial acuzațiilor care li se aduc, printre care viol și trafic de persoane, însă au negat orice faptă ilegală.

Joseph McBride, avocatul fraților Tate, a declarat că acuzațiile nu pot fi „verificate în mod real”, deoarece Marea Britanie nu a comunicat apărării numele persoanelor care îi acuză.

„Nicio instanță americană nu ar trebui să fie pusă în situația de a extrăda o persoană într-o țară străină pe baza declarațiilor unor acuzatori ale căror identități sunt ascunse”, a transmis McBride într-un comunicat.

Arestarea lui Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și a lui Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, a marcat o nouă etapă în problemele judiciare ale foștilor kickboxeri, care și-au construit o comunitate numeroasă în mediul online promovându-și opiniile despre masculinitate și avere. Andrew Tate s-a descris anterior drept misogin.

Luna trecută, Ambasada Marii Britanii la Washington a transmis Statelor Unite o serie de documente în sprijinul cererilor de extrădare formulate de autoritățile britanice. Documentele au inclus rezumate ale dosarelor împotriva fraților, redactate de un detectiv din cadrul Poliției din Bedfordshire.

Potrivit rezumatului, Andrew Tate le-a convins pe femeile vulnerabile cu care avusese relații să se mute în România, spunându-le că pot câștiga bani participând la afacerea sa cu camere web. După ce au ajuns în România, femeile au devenit dependente financiar de frații Tate, care, în numeroase cazuri, le-ar fi confiscat pașapoartele, se arată în document.

„Teza acuzării este că Andrew Tate și Tristan Tate au folosit și amenințat cu acte de violență fizică și sexuală pentru a menține controlul și a obține supunerea”, se arată în rezumat.

Frații Tate se află în arest la Miami de la momentul arestării lor. Judecătoarea federală Lauren Louis le-a cerut joi avocaților să propună date pentru audierile finale privind extrădarea, însă până în prezent nu a fost stabilită nicio dată.

Cei doi sunt, de asemenea, anchetați în România din 2022, în dosare care includ acuzații de trafic de persoane.