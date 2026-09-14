 US Open și-a desemnat campionii: Zverev și Rybakina, triumfători la New York. Germanul nu și-a dat seama că a câștigat | adevarul.ro
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Video US Open și-a desemnat campionii: Zverev și Rybakina, triumfători la New York. Germanul nu și-a dat seama că a câștigat

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US Open 2026 și-a desemnat campionii, iar trofeele de la New York au ajuns la Alexander Zverev și Elena Rybakina! Alexander Zverev a trăit un moment de-a dreptul suprarealist: germanul nu a realizat că a câștigat US Open 2026, zgomotul infernal al celor peste 20.000 de fani din tribune acoperind complet anunțul prin care arbitra confirma ultimul punct și victoria sa istorică.

Alexander Zverev a reușit să cucerească, în premieră, trofeul de la US Open. Germanul în vârstă de 29 de ani, ocupantul locului secund în clasamentul ATP, s-a impus în fața americanului Ben Shelton, scor 6-3, 7-6 (2), 5-7, 6-2, după o finală care a durat trei ore și 36 de minute. Succesul obținut la New York i-a adus lui Zverev al doilea titlu de Grand Slam din carieră, după triumful de la Roland Garros.

Zverev: „Este nevoie de o mamă extrem de puternică!”

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Foto: Colaj Instagram US Open

La ceremonia de premiere, tenismenul german i-a adresat cuvinte de apreciere adversarului său, după care i-a mulțumit mamei sale și i-a dedicat victoria.

„Sunt extrem de fericit de atmosfera de astăzi, chiar dacă 99,9 la sută dintre fanii de pe stadion l-au susținut pe Ben. Da, au strigat împotriva mea, dar au făcut-o într-un mod absolut corect și sportiv. Voi ați adus o energie enormă și un zgomot incredibil pe acest teren. Sunt sigur că Ben se va întoarce aici și va juca multe alte finale, mai ales la acest turneu. Dacă ar trebui să pariez toți banii mei pe asta, aș paria că într-o zi tu vei ridica acest trofeu deasupra capului. Vreau să-i mulțumesc în mod special mamei mele. Ea este motivul pentru care am reușit să mă dezvolt și să înfloresc ca sportiv, chiar dacă am fost diagnosticat cu diabet la doar 4 ani. Este nevoie de o mamă extrem de puternică pentru a ieși din cabinetele medicilor și a spune categoric: «Fiul meu va fi ceea ce își dorește să fie»!, a declarat Alexander Zverev, la finalul partidei.

Nu și-a dat seama că a devenit campion

Alexander Zverev a încheiat partida învingându-și adversarul, însă, pentru câteva secunde, nu a realizat că tocmai devenise campion.

Germanul a plecat de la locul în care jucase ultimul schimb și s-a poziționat pentru următorul punct, ca și cum partida ar fi continuat. Gălăgia celor peste 20.000 de spectatori de pe Arthur Ashe Stadium a acoperit anunțul făcut de arbitra Marijana Veljovic. Zverev a înțeles ce se întâmplase abia după ce membrii echipei sale din lojă i-au făcut semn că meciul se încheiase. Abia atunci și-a dat seama că victoria era deja a lui și că putea începe sărbătoarea.

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Prin acest rezultat, Zverev a devenit primul jucător german care a câștigat US Open după Boris Becker, care reușise aceeași performanță în urmă cu 37 de ani. Victoria de la Flushing Meadows i-a consolidat, totodată, poziția a doua în clasamentul ATP. Germanul a acumulat 9.690 de puncte și a rămas în urma liderului Jannik Sinner, care avea 11.500 de puncte, dar s-a distanțat considerabil de Carlos Alcaraz, aflat la 5.560 de puncte. Ben Shelton a fost recompensat pentru parcursul excelent de la New York cu o urcare până pe locul 4 mondial, acumulând 4.680 de puncte.

Rybakina a învins-o pe Sabalenka în finala US Open

Elena Rybakina a scris o nouă pagină în istoria tenisului din Kazahstan, după ce a triumfat la US Open și a urcat, în premieră, pe prima poziție a clasamentului WTA. Succesul obținut în finala disputată împotriva Arynei Sabalenka i-a permis sportivei să acumuleze 9.901 puncte și să preia fotoliul de lider mondial de la jucătoarea din Belarus. Rybakina a devenit astfel prima reprezentantă a Kazahstanului care a ocupat vreodată locul 1 WTA. Totodată, victoria de la New York a pus capăt unei perioade de 99 de săptămâni consecutive în care Sabalenka s-a aflat în fruntea ierarhiei mondiale.

„New York-ul nu a fost locul unde am obținut cele mai bune rezultate!”

Am venit aici pentru prima dată acum zece ani, când eram la vârsta junioratului, și mi s-a părut un loc incredibil încă de atunci. Era o atmosferă atât de zgomotoasă, atât de diferită față de alte locuri. Dintr-un motiv sau altul, New York-ul nu a fost locul unde am obținut cele mai bune rezultate în ultimii ani, dar acest lucru s-a schimbat clar acum. Sper ca, data viitoare când voi reveni, să merg din nou până la capăt!”, a răspuns ea, la finalul partidei.

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În urma schimbărilor din clasamentul WTA, Aryna Sabalenka a pierdut prima poziție și a trecut pe locul secund, cu 7.875 de puncte. Podiumul a rămas completat de Jessica Pegula, în timp ce Coco Gauff și-a păstrat poziția a patra. Mirra Andreeva a ocupat locul cinci, iar Linda Noskova s-a clasat pe șase.

Cea mai spectaculoasă ascensiune din primele 100 de jucătoare i-a aparținut chinezoaicei Zeng Qinwen. Campioana olimpică, eliminată de Elena Rybakina în sferturile de finală de la US Open, a urcat nu mai puțin de 69 de locuri și a ajuns pe poziția 52 în ierarhia mondială.

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