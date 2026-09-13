Jucătoarea ucraineană de tenis Daiana Iastremska a anunțat că apartamentul ei din Odesa a fost distrus în urma unui atac cu rachetă, incident confirmat și de autoritățile ucrainene. Sportiva de 26 de ani a publicat imagini pe Instagram cu clădirea cuprinsă de flăcări, afirmând că „o lovitură directă a unei rachete de croazieră Kalibr” i-a făcut locuința praf.

Foto: Instagram Daiana Iastremska

Iastremska a povestit că „singurul lucru care a supraviețuit a fost un prosop de la Roland Garros”, pe care îl consideră simbolic:

„O parte din lumea tenisului a supraviețuit unei rachete rusești. Casa noastră, nu”, a mărturisit jucătoarea de tenis.



Sportiva a criticat dur poziția WTA și ITF față de jucătorii ruși, cărora li se permite să evolueze sub statut neutru, potrivit The Telegraph.

„Iată ce înseamnă cu adevărat ‘neutralitatea’ voastră”, a transmis ea, cerând organizațiilor să privească imaginile „prin ochii noștri”.

Iastremska, aflată pe locul 113 mondial, a fost eliminată recent în primul tur la US Open.

Compatrioata ei, Elina Svitolina, a dezvăluit la același turneu că propriul club de padel din Kiev a fost grav avariat într-un atac rusesc.

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat că o rachetă a lovit o clădire rezidențială din Odesa, rănind 37 de persoane. Operațiunile de căutare continuă pentru două persoane dispărute

Atacul asupra Odessei a avut loc după un alt bombardament asupra orașului Zaporojie, în aceeași noapte, în urma căruia două persoane au fost ucise.

Rusia și-a intensificat în ultimele zile atacurile asupra mai multor orașe ucrainene. Pe 11 septembrie, cel puțin nouă persoane au fost ucise, iar alte 145 au fost rănite în urma atacurilor rusești din întreaga țară. Cu o zi înainte, un atac asupra unui centru comercial din Pavlohrad, în regiunea Dnipropetrovsk, s-a soldat cu cinci morți și cel puțin 67 de răniți.

Volodimir Zelenski a cerut în repetate rânduri aliaților occidentali să sprijine Ucraina cu sisteme suplimentare de apărare aeriană.