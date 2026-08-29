 Atacuri cu drone în Rusia și Ucraina. Cel puțin 27 de oameni au murit lângă Kiev | adevarul.ro
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Video Atacuri cu drone în Rusia și Ucraina. Cel puțin 27 de oameni au murit lângă Kiev

Război în Ucraina
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Cel puțin 27 de persoane au fost ucise și alte zeci au fost rănite după ce un atac cu drone rusești a provocat o explozie la un depozit din apropierea Kievului.

Atac in Ucraina
Cel puțin 27 de oameni au murit în Ucraina Foto: X / Anton Gerashchenko @Gerashchenko_en

„Din păcate, la ora actuală se știe că 27 de persoane au murit. Iar această cifră s-ar putea să nu fie definitivă. Transmit sincere condoleanțe familiilor și celor dragi ai victimelor”, a declarat Tymur Tkachenko, șeful administrației militare a regiunii Kiev, potrivit CNN.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că dronele rusești au lovit un depozit, provocând o explozie care a produs pagube pe o suprafață extinsă în zonă.

El nu a oferit detalii despre obiectivul vizat, dar a anunțat că va fi deschisă o anchetă, întrucât „muniția nu poate fi depozitată în apropierea locuințelor sau a altor zone rezidențiale”.

Ministerul rus al Apărării a afirmat că forțele sale au lovit un depozit de armament în care erau stocate echipamente pentru fabricarea dronelor.

Lovituri și în Odesa

Rusia a atacat vineri noaptea regiunea ucraineană Odesa, o persoană pierzându-şi viaţa, a anunţat guvernatorul regional Oleh Kiper pe aplicaţia Telegram.

Acesta a precizat că cinci nave încărcate cu cereale au ars şi alte trei au fost avariate.

Anterior, administraţia districtului Izmail, unde se află porturile ucrainene la Dunăre, avertizase în legătură cu prezenţa dronelor ruse în zonă.

O persoană a murit în Sevastopol

O persoană a murit şi alte trei au fost rănite într-un atac ucrainean cu drone în regiunea Sevastapol, situată în peninsula Crimeea anexată de Rusia, a anunţat sâmbătă guvernatorul local numit de Moscova, Mihail Razvojaev, potrivit Agerpres.

Un alt atac ucrainean cu drone, care a vizat regiunea rusă Belgorod, s-a soldat cu trei morţi şi nouă răniţi, potrivit autorităţilor locale. Trei dintre persoanele rănite sunt în stare gravă.

De asemenea, loviturile ucrainene asupra regiunii Rostov, situată în sudul Rusiei, au cauzat rănirea a cel puţin şapte persoane, conform autorităţilor locale. Doi copii au fost spitalizaţi, dintre care unul cu răni grave, a relatat agenţia rusă de presă TASS, care îl citează pe guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusar.

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