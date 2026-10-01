 Prinţul Harry spune că după ce a părăsit armata a simţit că şi-a pierdut rostul în viaţă şi identitatea | adevarul.ro
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Prinţul Harry spune că după ce a părăsit armata a simţit că şi-a pierdut rostul în viaţă şi identitatea

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Prinţul Harry al Marii Britanii a povestit că a simţit că şi-a pierdut o parte din „rostul în viaţă şi din identitate" când şi-a atârnat uniforma militară în cui, după ce a părăsit Armata Britanică.

Prinţul Harry
Prinţul Harry Foto: Profimedia

Fostul soldat Harry, care s-a adresat comitetului militar al NATO din Bruxelles prin legătură video în calitate de fondator al Jocurilor Invictus, a petrecut un deceniu în forţele armate înainte de a-şi încheia cariera militară în 2015.

El a adăugat că se consideră „norocos" pentru că „a avut o altă modalitate de a servi". Harry, ducele de Sussex care a renunţat la funcţia de reprezentare în acţiuni publice a familiei regale în 2020, a organizat Jocurile Invictus inaugurale în 2014 pentru a ajuta foştii şi actualii militari răniţi în teatrele de operaţiuni, scrie Agerpres.

El a avertizat cu privire la cei care părăsesc forţele armate: „Trebuie să ne gândim la fel de serios la ce se întâmplă cu ei după ce au servit - în special când se întorc răniţi sau bolnavi. Ştiu câte ceva despre această tranziţie. Când mi-am agăţat uniforma în cui, am simţit că am pierdut nu doar o profesie, ci o parte din scopul şi identitatea mea. (Dar) am fost norocos. Am avut o altă modalitate de a servi".

Ducele a vorbit şi despre importanţa familiilor militarilor care servesc în cadrul forţelor NATO. „În esenţă, NATO este o alianţă de naţiuni. Dar aceste naţiuni sunt apărate de oameni. Oameni care se oferă voluntari să servească. Oameni care se antrenează împreună, călătoresc împreună, luptă împreună şi, în multe cazuri, se recuperează împreună. Şi familii care servesc alături de ei în moduri care sunt rareori recunoscute. Şi, în cele din urmă, oameni care se întorc acasă".

El a avertizat că se cheltuiesc cantităţi „enorme" de resurse pentru pregătirea oamenilor pentru serviciul militar, dar că trebuie acordată atenţie şi la ceea ce se întâmplă după ce părăsesc armata.

Harry, care s-a mutat înapoi în Marea Britanie luna trecută, îşi organizează turneul Invictus Games la Birmingham anul viitor.

„Deoarece puterea unei alianţe nu poate fi măsurată doar prin forţele pe care le poate desfăşura. Trebuie măsurată şi prin oamenii şi societăţile în care acele forţe se întorc acasă", a adăugat el.

Fiului mai mic al regelui Charles al III-lea i-a fost refuzată demnitatea de a purta uniformă militară la înmormântarea bunicii sale, regina Elisabeta a II-a, în 2022, deoarece nu mai reprezintă familia regală.

Când mutarea lui Harry şi a soţiei sale, Meghan, în SUA a devenit permanentă în 2021, regretata regină Elisabeta i-a retras unui Harry devastat titlurile sale militare şi patronajele regale.

Familia de Sussex s-a întors să locuiască în Regatul Unit în august, la şase ani după ce plecase pentru a se stabili în SUA.

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