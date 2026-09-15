Prințul Harry și Meghan Markle și-au retras copiii de la noua școală din Marea Britanie după doar două zile

Prințul Harry și Meghan Markle și-ar fi mutat copiii la o altă școală la doar câteva zile după începerea anului școlar în Anglia, pe fondul unor îngrijorări privind securitatea familiei, relatează mai multe publicații britanice.

Prințul Harry și Meghan Markle și-ar fi mutat copiii la o altă școală. Foto: Getty Images

Ducele și ducesa de Sussex au revenit în Regatul Unit pe 26 august și locuiesc în prezent în Cotswolds, o regiune din centrul Angliei. Potrivit presei britanice, Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, de cinci ani, fuseseră înscriși la o școală privată al cărei nume nu a fost făcut public.

Revista Hello! scrie că distanța până la școală și traficul aglomerat de pe traseu ar fi ridicat probleme din punct de vedere al securității. Decizia de schimbare a școlii ar fi fost luată după consultări cu echipa care se ocupă de protecția familiei.

„Decizia de a schimba școala copiilor a fost luată în urma unei discuții cu echipa de securitate a familiei referitoare la aspectele practice ale situației lor actuale”, a declarat un purtător de cuvânt al lui Harry și Meghan pentru publicația britanică.

Echipa ducilor de Sussex nu a răspuns solicitării AFP de a comenta informațiile.

Problemele privind securitatea familiei au revenit în atenție după ce Harry și Meghan s-au întors în Marea Britanie. Cei doi au renunțat în 2020 la atribuțiile regale și s-au mutat în Statele Unite, iar odată cu retragerea din rolurile oficiale au pierdut și protecția polițienească oferită în Regatul Unit.

În prezent, familia ar beneficia de protecție privată. Prințul Harry a cerut însă în repetate rânduri ca el și familia sa să primească din nou protecție din partea poliției britanice.

Comisia Ravec, organismul care analizează nivelul de protecție acordat membrilor familiei regale și altor persoane publice, s-a reunit săptămâna trecută pentru a discuta situația lui Harry. Potrivit BBC, comisia urmează să analizeze în detaliu amenințările la adresa ducelui și ducesei de Sussex.

Harry împlinește marți 42 de ani.

Retragerea lui Harry și Meghan din viața regală a provocat tensiuni cu familia prințului. Cei doi s-au stabilit în Statele Unite și au început să vorbească public despre dificultățile întâmpinate în perioada în care au lucrat ca membri activi ai familiei regale.

Potrivit unei scrisori redactate în numele regelui Charles al III-lea la începutul lunii septembrie, Harry și Meghan sunt considerați în continuare „cetățeni care acționează în calitate privată”, și nu în numele familiei regale.

În acest context, nivelul de protecție de care beneficiază familia lui Harry în timpul vizitelor în Regatul Unit rămâne una dintre principalele probleme discutate de autoritățile britanice.