 Prințul Harry și Meghan Markle și-au retras copiii de la noua școală din Marea Britanie după doar două zile | adevarul.ro
search
Marți, 15 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Prințul Harry și Meghan Markle și-au retras copiii de la noua școală din Marea Britanie după doar două zile

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Prințul Harry și Meghan Markle și-ar fi mutat copiii la o altă școală la doar câteva zile după începerea anului școlar în Anglia, pe fondul unor îngrijorări privind securitatea familiei, relatează mai multe publicații britanice.

Prințul Harry și Meghan Markle și-ar fi mutat copiii la o altă școală.
Prințul Harry și Meghan Markle și-ar fi mutat copiii la o altă școală. Foto: Getty Images

Ducele și ducesa de Sussex au revenit în Regatul Unit pe 26 august și locuiesc în prezent în Cotswolds, o regiune din centrul Angliei. Potrivit presei britanice, Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, de cinci ani, fuseseră înscriși la o școală privată al cărei nume nu a fost făcut public.

Revista Hello! scrie că distanța până la școală și traficul aglomerat de pe traseu ar fi ridicat probleme din punct de vedere al securității. Decizia de schimbare a școlii ar fi fost luată după consultări cu echipa care se ocupă de protecția familiei.

„Decizia de a schimba școala copiilor a fost luată în urma unei discuții cu echipa de securitate a familiei referitoare la aspectele practice ale situației lor actuale”, a declarat un purtător de cuvânt al lui Harry și Meghan pentru publicația britanică.

Echipa ducilor de Sussex nu a răspuns solicitării AFP de a comenta informațiile.

Problemele privind securitatea familiei au revenit în atenție după ce Harry și Meghan s-au întors în Marea Britanie. Cei doi au renunțat în 2020 la atribuțiile regale și s-au mutat în Statele Unite, iar odată cu retragerea din rolurile oficiale au pierdut și protecția polițienească oferită în Regatul Unit.

În prezent, familia ar beneficia de protecție privată. Prințul Harry a cerut însă în repetate rânduri ca el și familia sa să primească din nou protecție din partea poliției britanice.

Comisia Ravec, organismul care analizează nivelul de protecție acordat membrilor familiei regale și altor persoane publice, s-a reunit săptămâna trecută pentru a discuta situația lui Harry. Potrivit BBC, comisia urmează să analizeze în detaliu amenințările la adresa ducelui și ducesei de Sussex.

Harry împlinește marți 42 de ani.

Retragerea lui Harry și Meghan din viața regală a provocat tensiuni cu familia prințului. Cei doi s-au stabilit în Statele Unite și au început să vorbească public despre dificultățile întâmpinate în perioada în care au lucrat ca membri activi ai familiei regale.

Potrivit unei scrisori redactate în numele regelui Charles al III-lea la începutul lunii septembrie, Harry și Meghan sunt considerați în continuare „cetățeni care acționează în calitate privată”, și nu în numele familiei regale.

În acest context, nivelul de protecție de care beneficiază familia lui Harry în timpul vizitelor în Regatul Unit rămâne una dintre principalele probleme discutate de autoritățile britanice.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
PSD îi va propune trei soluții lui Nicușor Dan. Cu ce mandat merg social-democrații la consultările de la Cotroceni
digi24.ro
image
Un american a cumpărat o barcă de 1.000 de dolari de pe Alibaba. A avut parte de o surpriză uriașă când a despachetat-o
stirileprotv.ro
image
Bătaie în toată regula între ciobani și jandarmi la Victoriei. Protestatarii au ocupat piața și au blocat circulația, jandarmii au intervenit cu gaze și bastoane
gandul.ro
image
Vești pentru șoferii cu mașini diesel. Reducerea accizei la motorină se prelungește până la sfârșitul lui septembrie
mediafax.ro
image
Mitică Dragomir a intervenit în scandalul dintre Tolea Ciumac și Danu Spartanu: ”O bomboană de băiat, dar să nu-l calci pe bombeuri”
fanatik.ro
image
Guvernul Ciolacu a scos 1,6 miliarde de lei din Fondul de urgență ca să acopere gaura de la pensii, arată raportul Curții de Conturi
libertatea.ro
image
Apelul lui George Simion după violențele din Piața Victoriei
digi24.ro
image
Fotbalist desfigurat de antrenorul advers! » Meciul a fost abandonat, iar clubul a depus o plângere la poliție
gsp.ro
image
"Bombardată" cu mesaje urâte, Cătălina Ponor a cedat psihic și a luat o decizie radicală
digisport.ro
image
Mii de ciobani au blocat Piața Victoriei. Jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene
click.ro
image
„Sydney Sweeney, așa arată femeile în sport”. Actrița a filmat dezbrăcată pentru o reclamă la pariuri sportive și a stârnit furie
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
Poți primi 5.000 € pe an dacă te muți pe o insulă din Grecia. Se mai adaugă 1.000 € pentru fiecare copil
observatornews.ro
image
Mădălina Apostol și-a pregătit moartea până la cel mai mic detaliu. Și-a dat ultima suflare în fața unui obiect special pentru ea
cancan.ro
image
Erori de 100.000.000 € la recalcularea pensiilor. Unele pensii, crescute cu 2.200 lei, altele scăzute cu 1.600
newsweek.ro
image
FOTO. Sydney Sweeney, goală: campioana a reacționat de la Budapesta!
prosport.ro
image
Cum arată un test PISA. Exemple de întrebări pe care trebuie să le rezolve elevii
playtech.ro
image
Gigi Becali, chemat la Comisia de Disciplină după declarațiile împotriva lui Istvan Kovacs! Exclusiv
fanatik.ro
image
Căldura extremă nu va mai lovi doar vara, anunță NASA: În ce luni vor veni valurile de caniculă în plus și în ce țări
ziare.com
image
A venit "nota de plată" pentru Aryna Sabalenka, după comportamentul "dezgustător" din finala US Open
digisport.ro
image
Mohannad Zaid de la MasterChef a făcut dezvăluirea care i-a lăsat mască pe chefi: „Sunt virgin”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Marilu Dobrescu din Australia. Influencerița a decorat-o într-un stil extravagant și nonconformist. Zici că este un adevărat muzeu / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Moment emoționant la înmormântarea generalului Daniel Ioniță! Ce a făcut un grup de motocicliști prezent la funeralii
mediaflux.ro
image
GSP dezvăluie dezastrul de pe Arena Națională, care i-a fost ascuns lui Ciprian Ciucu: „Șefii nu ne lasă să-i spunem primarului!”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul
actualitate.net
image
Mărturisirea unui român de 50 de ani care nu-și găsește de muncă de un an. „Nu am trăit în 2008 ceea ce trăiesc acum”
click.ro
image
Cum arată camera fiicei Adelinei Pestrițu. Cea mai mare dorință a Zenaydei a fost îndeplinită
click.ro
image
Nick Rădoi a venit în România pentru trei zile și vrea să stea numai cu familia Mădălinei: „Nu mă simt bine. Trebuie să ajung la medic. Nici voce nu mai am”
click.ro
Cei trei mușchetari foto profimedia 0536821524 jpg
Cea mai rușinoasă noapte a nunții. Regele a fost luat pe sus și dus în patul conjugal, iar mariajul s-a consumat doar în aplauzele asistenților
okmagazine.ro
Ilustrație Turnul Nesle, Execuția Margaretei de Burgundia, profimedia 0777700703 jpg
Regina desfrânată care a primit coroana în temniță! Amantul ei a fost torturat și executat după scandalul sexual care a zguduit Franța
okmagazine.ro
Tezaurul de la Corbridge (Marea Britanie), descoperit în 1911
De ce nu și-au recuperat romanii tezaurele îngropate?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Speli rufele greșit și pierzi bani fără să-ți dai seama. 7 greșeli pe care le faci la fiecare spălare
image
Mărturisirea unui român de 50 de ani care nu-și găsește de muncă de un an. „Nu am trăit în 2008 ceea ce trăiesc acum”

OK! Magazine

image
Cea mai rușinoasă noapte a nunții. Regele a fost luat pe sus și dus în patul conjugal, iar mariajul s-a consumat doar în aplauzele asistenților