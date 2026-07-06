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Prințul Harry și Palatul Buckingham se contrazic pe tema cazării la palat. Vizita în Marea Britanie începe cu un nou scandal

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Vizita prințului Harry în Marea Britanie a început sub semnul unei noi dispute cu Familia Regală, după ce Buckingham Palace și reprezentanții ducelui de Sussex au prezentat versiuni diferite privind posibilitatea ca acesta să fie cazat la palat. 

Noi tensiuni între Buckingham Palace și prințul Harry. FOTO: Profimedia
Noi tensiuni între Buckingham Palace și prințul Harry. FOTO: Profimedia

Palatul susține că Harry a primit o ofertă de cazare într-o reședință regală, însă nu a confirmat la timp dacă o acceptă. Potrivit surselor regale, echipa sa ar fi refuzat inițial invitația, iar ulterior s-a răzgândit, însă până atunci nu mai puteau fi făcute pregătirile necesare. Prințul ar fi fost informat încă de sâmbătă seara că nu va putea rămâne la Buckingham Palace, relatează BBC.

În schimb, un purtător de cuvânt al prințului Harry afirmă că oferta fusese acceptată oficial, dar a fost retrasă ulterior de Buckingham Palace, calificând decizia drept „dezamăgitoare”.

Disputa complică relațiile dintre cele două tabere

BBC notează că schimbul de declarații evidențiază lipsa de încredere și comunicarea deficitară dintre echipa ducelui de Sussex și Palatul Buckingham, fiecare parte susținând o versiune diferită a evenimentelor.

Potrivit surselor regale, unul dintre motivele pentru care Harry nu a fost găzduit la palat a fost publicarea, în aceeași perioadă, a deciziei într-un proces intentat de acesta împotriva Associated Newspapers. Palatul ar fi dorit să evite orice asociere a regelui Charles cu eventualele reacții publice ale fiului său, având în vedere poziția de neutralitate a monarhului.

Prințul Harry se află în Regatul Unit pentru a participa la o serie de evenimente dedicate Invictus Games, competiție care va avea loc anul viitor la Birmingham. El va participa și la acțiuni caritabile în Londra și Birmingham.

Meghan și copiii nu îl însoțesc

Soția sa, Meghan, și cei doi copii ai cuplului, Archie și Lilibet, nu îl însoțesc în această parte a vizitei. BBC amintește că prințul Harry a declarat în repetate rânduri că nu își va aduce familia în Marea Britanie fără garanții privind securitatea, după ce protecția finanțată din fonduri publice i-a fost retrasă în urma retragerii din rolul de membru activ al Familiei Regale, în 2020.

Publicația britanică notează că nu este exclus ca Meghan și copiii să i se alăture lui Harry în a doua parte a săptămânii, la Birmingham, unde vor avea loc evenimente de promovare a Invictus Games.

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