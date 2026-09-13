Ducele și Ducesa de Sussex s-au întors în Marea Britanie alături de copiii lor și de cei doi câini, pe 26 august, iar acum oferă o privire asupra noii lor vieți în Anglia. Meghan Markle a publicat primele imagini cu familia după revenirea în țară.

Într-o postare publicată duminică, 13 septembrie, pe Instagram, Ducesa de Sussex, în vârstă de 45 de ani, a distribuit un videoclip care surprinde câteva momente din viața familiei în Anglia, după ce ea și soțul său, Prințul Harry, s-au întors recent în Marea Britanie împreună cu cei doi copii ai lor, Prințul Archie, în vârstă de 7 ani, și Prințesa Lilibet, de 5 ani, precum și cu cele două animale de companie.

Prințul Harry, Meghan Markle și cei doi copii au revenit în Marea Britanie Foto: Instagram / Meghan

Clipul, care durează 35 de secunde, începe cu Meghan și Harry, în vârstă de 41 de ani, mergând ținându-se de mână în aer liber. Urmează imagini cu picioarele lui Lilibet, încălzindu-se lângă un șemineu, și cu Meghan, încălțată cu cizme de cauciuc, care se joacă într-o baltă de noroi.

În videoclip apare apoi Lilibet mergând pe bicicletă, în timp ce Archie aleargă alături de ea. Băiatul pare să fi preluat accentul britanic al tatălui său. „Go! Go!” („Hai! Hai!”), poate fi auzit spunând copilul de 7 ani, pronunția sa sunând vizibil britanic.

Pe măsură ce montajul continuă, începe să se audă piesa „Wake Me Up Before You Go-Go”, a formației Wham!. Urmează alte imagini cu familia petrecând timp în aer liber, inclusiv momente în care Harry, Archie și Lilibet pescuiesc împreună de pe o barcă.

Pe tot parcursul videoclipului apar în partea de sus a ecranului două emoji-uri: steagul Marii Britanii și o inimă roșie.

Meghan și Harry au ajuns în Marea Britanie pe 26 august, la doar o săptămână după ce presa mondenă a dezvăluit că cei doi intenționează să se mute pentru o perioadă mai lungă în țara natală a lui Harry, împreună cu familia lor.

O sursă a declarat pentru PEOPLE că Ducele și Ducesa de Sussex și-au petrecut ultimul weekend înaintea mutării în Marea Britanie alături de prieteni apropiați, inclusiv de prietenii copiilor lor, dar și de mama lui Meghan, Doria Ragland.

„Totul se va așeza la locul său atunci când va fi momentul potrivit”, a continuat sursa. „Sunt multe de făcut. Tocmai s-au mutat la jumătatea globului și a fost foarte aglomerat, încercând să-i ajute pe copii să se acomodeze. Acesta a fost și rămâne, deocamdată, principalul lor obiectiv. Sunt fericiți că s-au întors.”

Familia lui Harry și Meghan intenționează să folosească drept reședință, pentru o perioadă mai lungă, o locație din Marea Britanie care nu aparține domeniului regal, iar Archie și Lilibet urmează să meargă la o școală din această țară. Cei doi vor păstra în continuare și locuința din Montecito.

O sursă a declarat recent că decizia lui Meghan și Harry de a se muta din California, unde s-au stabilit în 2020 după ce s-au retras din rolurile de membri seniori ai familiei regale, nu a fost lipsită de emoții.

„Plănuiesc acest lucru de ceva vreme și consideră că este decizia potrivită pentru familia lor, dar asta nu înseamnă că le-a fost ușor să plece”, a explicat sursa.