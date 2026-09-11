Pe cine va înlocui Nadia Comăneci în juriul „Românii au talent”

După ce Pro TV a anunțat că fosta mare gimnastă Nadia Comăneci va face parte din juriul emisiunii „Românii au talent”, s-a aflat pe cine va înlocui aceasta.

Nadia Comăneci Foto: Facebook/Nadia Comăneci

Nadia Comăneci va avea misiunea de a descoperi concurenții care pot transforma talentul și ambiția într-un moment memorabil pe scena emisiunii. Aceasta a spus că participarea la „Românii au talent” are o semnificație aparte, fiind pentru prima dată când face parte dintr-un format de televiziune din România.

„Mă bucur enorm că această emisiune este Românii au talent”, a declarat fosta campioană olimpică.

Antonii Mangov, director de Programe al PRO TV, a descris venirea Nadiei Comăneci în juriu drept unul dintre marile proiecte ale anului viitor.

„Astăzi avem bucuria de a anunța, în premieră, unul dintre marile momente ale anului viitor, o colaborare de 10: Nadia Comăneci se alătură juriului Românii au talent”, a afirmat acesta.

Potrivit informațiilor obținute de site-ul Pagina de Media, Nadia Comăneci se va aşeza pe scaunul pe care a stat doar un sezon actrița Carmen Tănase.

Carmen Tănase a fost jurat „Românii au talent” un singur an. Ea a intrat în show în vara lui 2025, când din show a ieșit Dragoș Bucur (cară părăsea scaunul de jurat după trei sezoane).

Înscrierile pentru sezonul 17 al emisiunii sunt deja deschise, iar concurenții vor avea șansa de a-și prezenta talentul în fața uneia dintre cele mai importante personalități din istoria sportului românesc.

Formula juriului Românii au talent, sezonul 2027 (acum în faza de înscrieri) va avea patru jurați în fața scenei. Andra, Andi Moisescu (care sunt în show încă de la debutul formatului pe Pro TV), Mihai Bobonete şi Nadia Comăneci.