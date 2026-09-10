Fosta mare gimnastă Nadia Comăneci, legenda sportului românesc și mondial care a demonstrat că perfecțiunea poate fi atinsă, se alătură juriului emisiunii „Românii au talent” de la ProTV, în sezonul cu numărul 17 al show-ului.

Nadia, prima gimnastă din istorie care a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice, va avea misiunea de a descoperi concurenții care pot transforma talentul și ambiția într-un moment memorabil pe scena emisiunii, potrivit Știrilor ProTV.

Nadia Comăneci spune că participarea la „Românii au talent” are o semnificație aparte, fiind pentru prima dată când face parte dintr-un format de televiziune din România.

„Mă bucur enorm că această emisiune este Românii au talent”, a declarat fosta campioană olimpică.

„Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo”

Fosta mare gimnastă a vorbit și despre emoțiile pe care le trăiesc concurenții înainte de a urca pe scenă, amintindu-și de experiențele proprii din perioada marilor competiții.

„Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo”, a spus Nadia Comăneci.

Foto: Nadia Comăneci

PRO TV: „O colaborare de 10”

Antonii Mangov, director de Programe al PRO TV, a descris venirea Nadiei Comăneci în juriu drept unul dintre marile proiecte ale anului viitor.

„Astăzi avem bucuria de a anunța, în premieră, unul dintre marile momente ale anului viitor, o colaborare de 10: Nadia Comăneci se alătură juriului Românii au talent”, a afirmat acesta.

Înscrierile pentru sezonul 17 al emisiunii sunt deja deschise, iar concurenții vor avea șansa de a-și prezenta talentul în fața uneia dintre cele mai importante personalități din istoria sportului românesc.