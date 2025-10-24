search
Reacția concurenților când au văzut noul membru al juriului „Românii au talent”: „M-a șocat când am văzut-o acolo”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Apariția actriței Carmen Tănase în juriul emisiunii „Românii au talent” a fost o surpriză uriașă atât pentru telespectatori, cât și pentru concurenți. Cunoscuta actriță a adus un plus de emoție și autenticitate în echipa juriului, iar reacțiile celor care au pășit pe scenă în fața ei au fost entuziaste.

Concurenții au descris-o ca fiind „caldă”, „sinceră” și „echilibrată”. FOTO: colaj Instagram
Concurenții au descris-o ca fiind „caldă”, „sinceră” și „echilibrată”. FOTO: colaj Instagram

Mulți concurenți au mărturisit că nu se așteptau să o vadă într-o astfel de ipostază, însă au primit-o cu bucurie și admirație.

„Doamna Carmen Tănase este un om extraordinar. Efectiv m-a șocat când am văzut-o acolo. Deci, doamna Carmen, aveți toată admirația mea și vă pup!”, a spus emoționată o concurentă după momentul său artistic, relatează Click!.

Un alt participant a vorbit despre respectul pe care i-l poartă actriței: „Doamna Carmen este o femeie minunată și merită să fie în acest juriu.”

Au existat și concurenți care au recunoscut că prezența ei i-a emoționat până la teamă:

„Am fost speriat la prima vedere, fiind un membru nou al juriului. Dar am rămas extrem de plăcut surprins. Este o doamnă în primul rând, foarte corectă. Am văzut și din celelalte jurizări, este un om senzațional. Se vede că este un artist, este din acest domeniu și îmi place să vorbesc cu artiști, să fiu din mediul acesta.”

Concurenții au descris-o ca fiind „caldă”, „sinceră” și „echilibrată”, iar stilul său de jurizare a fost apreciat pentru combinarea fermității cu empatia și feedback-ul constructiv.

Prin experiența sa vastă în lumea artistică și prin modul direct și calm în care interacționează cu participanții, Carmen Tănase pare să fi adus un suflu nou în competiție. Reacțiile pozitive arată că îndrăgita actriță a cucerit deja inimile concurenților.

Inițial, identitatea noului jurat nu a fost dezvăluită, iar fanii au început să speculeze. Printre numele vehiculate de telespectatori s-au numărat Andreea Marin, Lidia Buble și Ana Morodan.

„Românii au Talent revine cu Sezonul 16 și cu o mega surpriză! Un nou jurat intră în echipă! Cine credeți că e?”, a fost mesajul publicat de Pro TV, alături de o imagine misterioasă, în luna august.

emisiunea romanii au talent va avea un nou jurat Foto FB Romanii au talent
TV

