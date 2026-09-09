Cătălin Măruță, primul test la Antena 1. Ce audiență a făcut cu „Furnicuțele”

Cătălin Măruță a debutat luni, 7 septembrie, la Antena 1, în postura de prezentator al emisiunii „Furnicuțele”. Prima ediție a adus postul pe locul al treilea la nivel național, însă diferența față de Pro TV s-a redus considerabil pe segmentul comercial.

Cătălin Măruță, la primul test pe Antena 1. Foto: click.ro

În medie, „Furnicuțele” au fost urmărite de 392.000 de telespectatori pe minut la nivel național, ceea ce a plasat Antena 1 pe poziția a treia, după Pro TV și Kanal D, notează Pagina de Media.

Pro TV a avut o medie de 516.000 de telespectatori, în timp ce Kanal D, cu „Casa iubirii”, a atras 477.000 de telespectatori.

Diferența s-a micșorat la orașe

În mediul urban, Antena 1 a urcat pe locul al doilea, cu 254.000 de telespectatori, în timp ce Pro TV a avut 279.000. Kanal D s-a clasat pe poziția a treia, cu 201.000 de telespectatori.

Pe publicul comercial, respectiv persoanele cu vârste între 21 și 54 de ani din mediul urban, competiția a fost și mai strânsă.

„Furnicuțele” au avut o medie de 93.000 de telespectatori, față de 101.000 pentru Pro TV. În privința cotei de piață, Antena 1 a obținut 16,5%, iar Pro TV 17,9%.

Măruță a reușit să treacă peste Pro TV într-o oră

În cea de-a doua oră a emisiunii, când „Furnicuțele” s-au intersectat cu „Batem Palma” de la Pro TV, Antena 1 a reușit chiar să treacă în fața fostului post al lui Măruță pe segmentul comercial.

Antena 1 a avut atunci 107.000 de telespectatori, în timp ce Pro TV a înregistrat 100.000.

La nivel național, însă, debutul lui Măruță a rămas pe locul al treilea, iar clasamentul a fost similar celui înregistrat la prima ediție a emisiunii cu Denise Rifai.

Potrivit datelor de audiență, „Furnicuțele” au avut, în linii mari, aceeași poziție în clasament pe principalele segmente de public, diferența fiind că, odată cu venirea lui Măruță, competiția cu Pro TV a devenit mai strânsă pe publicul comercial.

Prima ediție a „Furnicuțelor” cu Cătălin Măruță a fost difuzată luni, între orele 17.00 și 19.00.