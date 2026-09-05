„Vocea României” a început sezonul 14 în forță. Pro TV a fost lider de audiență vineri seară

Vineri, 4 septembrie, a început noul sezon al emisiunii „Vocea României”, care a fost lider de audiență. Cel de-al 14-lea sezon al emisiunii vine cu voci noi, surprize și reguli noi.

Foto: Vocea României

Emisiunea de vineri seară a concurat cu Insula Iubirii de la Antena 1, care a avut debutul în aceeași seară.

La nivel național, emisiunea de la Pro TV a avut 988.000 de telespectatori și 19,8% cotă de piață, față de 699.000 și 14% pentru Antena 1. Pro TV a fost pe primul loc și în mediul urban, cu 567.000 de telespectatori, precum și pe publicul comercial 20-60 de ani, cu 436.000, potrivit Pagina de Media.

Noul sezon îi aduce în continuare în rolul de antrenori pe Tudor Chirilă, Smiley, Irina Rimes, Theo Rose și Horia Brenciu. Aceștia sunt pregătiți să descopere concurenții care îi pot convinge să apese butoanele și să-i primească în echipele lor.

Sezonul 14 introduce și „Butonul a doua șansă”, prin care antrenorii pot reveni asupra unei decizii, iar Pavel Bartoș va putea, o singură dată, să readucă în competiție un concurent care nu a întors niciun scaun.

Pavel Bartoș va anunța încă de la început că două dintre cele mai temute arme ale antrenorilor, butoanele SUPERBLOK și MUTE, rămân în competiție. Butonul MUTE le permite antrenorilor să își reducă la tăcere adversarii, în timp ce SUPERBLOK poate schimba radical lupta pentru un concurent.

Tot în debutul noului sezon, Irina Rimes a dezvăluit că acesta este ultimul său an în emisiune și a explicat că își dorește să ia o pauză în carieră pentru a se concentra asupra vieții personale și a planului de a deveni mamă.

„Anul acesta este ultimul meu an la «Vocea României». Vreau să iau o pauză în carieră și să îmi întemeiez o familie. Dacă vreau să devin mamă, la un moment dat, trebuie să ies un pic din lumina reflectoarelor și să mă concentrez pe corpul meu și să mă pregătesc, pentru că sănătatea este foarte importantă”, a spus Irina Rimes.