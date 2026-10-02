10.000 de rezerviști din București și Ilfov sunt chemați la exercițiul MOBEX. Cel mai tânăr are 43 de ani

Aproximativ 10.000 de rezerviști militari din București și Ilfov vor fi chemați, începând de luni, 5 octombrie, la unitățile militare, în cadrul exercițiului de mobilizare MOBEX București–Ilfov 26.

10.000 de rezerviști din București și Ilfov sunt chemați la exercițiul MOBEX. Foto: MApN

Exercițiul se desfășoară în perioada 5–12 octombrie 2026 și urmărește verificarea modului în care sunt pregătite structurile de apărare și dacă acestea pot fi completate cu resursele umane și materiale prevăzute. MApN precizează că doar o parte dintre rezerviștii cu domiciliul în București și Ilfov vor fi convocați.

Persoanele chemate vor primi ordinele de prezentare, iar fiecare rezervist trebuie să se deplaseze la unitatea indicată în document, la data stabilită. Participarea este obligatorie în baza legislației privind pregătirea populației pentru apărare.

În timpul exercițiului, rezerviștii vor participa la activități de pregătire și verificare. Vor fi evaluați medical și vor trece prin procedurile specifice unităților militare în care sunt repartizați.

Potrivit informațiilor publicate despre exercițiu, cel mai tânăr dintre rezerviștii care urmează să fie convocați în București și Ilfov are 43 de ani, în timp ce vârsta medie a rezerviștilor din România este mai ridicată.

MApN organizează astfel de exerciții în fiecare an, în diferite zone ale țării. În București și Ilfov, un exercițiu similar a avut loc și în 2025, iar pentru ediția din acest an au fost incluse unitățile care nu fuseseră verificate în cadrul exercițiului precedent.

Ministerul Apărării Naționale subliniază că exercițiile MOBEX au caracter de rutină și sunt organizate pentru verificarea și actualizarea mecanismelor de mobilizare, nu reprezintă o mobilizare generală.

Rezerviștii salariați beneficiază, potrivit MApN, de o zi de concediu suplimentar plătit pentru participarea la exercițiu, pe baza adeverinței eliberate de centrul militar.