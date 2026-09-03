„Insula Iubirii”, sezonul 10. Când începe noul sezon și în ce zile va fi difuzat

„Insula Iubirii” revine cu sezonul 10, iar anul acesta telespectatorii vor avea parte și de o schimbare de program. Emisiunea prezentată de Radu Vâlcan începe pe 4 septembrie și va fi difuzată vinerea și sâmbăta. Cinci cupluri își vor testa relațiile în Thailanda, în fața a 20 de ispite.

Programul Insula Iubirii 2026. În ce zile se difuzează emisiunea pe Antena 1 Foto: Arhivă personală

Programul Insula Iubirii 2026

Sezonul 10 din „Insula Iubirii” debutează vineri, 4 septembrie, la Antena 1.

Noul sezon va fi difuzat vinerea și sâmbăta, o schimbare față de edițiile în care show-ul putea fi urmărit la începutul săptămânii.

Antena 1 promovează ediția aniversară drept sezonul „MAXIM”, iar primele imagini și prezentările participanților au fost publicate înaintea premierei.

Concurenți și ispite în emisiunea lui Radu Vâlcan

Cinci cupluri au acceptat testul din sezonul 10: Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă, Remi Dobre și Bianca Iotu, Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă (Lorenzo), Ionuț Mocăniță și Claudia Ion, respectiv Marcel Andrei și Armina.

Marcel este deja cunoscut publicului „Insula Iubirii”. După ce a participat ca ispită și a devenit unul dintre personajele virale ale emisiunii, acesta revine acum în postura de concurent, alături de soția sa.

Sezonul aduce 20 de ispite, printre care se numără atât participanți noi, cât și figuri cunoscute din edițiile precedente. George Ivănescu, cunoscut drept „Jaguarul”, Andreea Aurică - Andrușca și Cătălin Brînză se numără printre cei care revin în show.

Și sezonul 10 a fost filmat în Thailanda, unde cele cinci cupluri au fost separate și au locuit alături de ispite. Producția păstrează astfel decorul tropical devenit deja una dintre imaginile caracteristice emisiunii.

Ediția din 2026 marchează sezonul cu numărul 10 al reality-show-ului prezentat de Radu Vâlcan. Principiul emisiunii rămâne același: cuplurile sunt separate, iar partenerii petrec timp alături de ispite pentru a vedea cum rezistă relațiile lor.

Sezonul aniversar vine însă și cu o noutate: detectorul de minciuni, prezentat în primele imagini făcute publice înaintea premierei. „Insula Iubirii” începe pe 4 septembrie.