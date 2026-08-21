 Două plecări de la vârful Pro TV. Directorul de Programe și redactorul-șef pe digital își dau demisia | adevarul.ro
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Două plecări de la vârful Pro TV. Directorul de Programe și redactorul-șef pe digital își dau demisia

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Directorul de Programe al ProTV, Antonii Magnov, a demisionat după șapte ani de colaborare cu televiziunea. Jurnalistul Sorin Kosz, redactor-șef pe zona de digital al Pro TV, a anunțat, la rândul său, că va pleca de la 1 septembrie.

PRO TV/FOTO: Facebook
PRO TV/FOTO: Facebook

Potrivit Pagina de Media, Mangov a fost responsabil de dezvoltarea strategiei de programe şi de consolidarea portofoliului de conţinut al companiei.

„După şapte ani extraordinari şi plini de satisfacţii în calitate de Director de Programe la PRO TV, am decis că a venit momentul potrivit să mă retrag din această poziţie, din motive personale şi din dorinţa de a mă concentra asupra următorului capitol din viaţa mea”, a declarat Antonii Mangov.

Antonii Mangov le-a mulțumit colegilor pentru colaborare și a spus că este mândru de rezultatele obținute împreună, apreciind experiența și relațiile construite în cei șapte ani.

Aleksandras Cesnavicius, CEO Pro TV, i-a mulțumit acestuia pentru dedicarea şi profesionalismul său.

„Vreau să îi mulţumesc personal lui Tony pentru dedicarea şi profesionalismul său şi pentru tot ceea ce a adus companiei noastre în ultimii şapte ani. A fost o parte importantă a echipei noastre şi a avut o contribuţie reală şi de durată la dezvoltarea businessului nostru”, a declarat CEO-ul Pro TV.

Compania precizează că va comunica, „la momentul potrivit”, informaţii despre numirea noului Director de Programe.

Pleacă și redactorul-şef pe zona de digital

Jurnalistul Sorin Kosz, redactor-şef pe zona de digital al Pro TV, a anunţat că se desparte de grupului media începând cu 1 septembrie.

„BREAKING NEWS. Am decis să închei din 1 septembrie etapa profesională curentă și mandatul meu în cadrul PRO TV, după o perioadă în care am avut privilegiul de a contribui la dezvoltarea și transformarea ecosistemului editorial digital al companiei”, a spus acesta, într-o postare pe Facebook.

Sorin Kosz/FOTO: Facebook/Sorin Kosz
Sorin Kosz/FOTO: Facebook/Sorin Kosz

Sorin Kosz le-a mulțumit colegilor și partenerilor pentru colaborare și pentru încrederea acordată.

„Le mulțumesc colegilor, echipelor editoriale de la stirileprotv.ro,protv.ro și sport.ro, managerilor (în special Gabriela Popescu ) și tuturor partenerilor pentru încrederea, profesionalismul și colaborarea care au făcut posibilă dezvoltarea unor proiecte cu impact și consolidarea unei strategii digitale orientate către performanță și inovație.

Plec mai bine pregătit profesional, cu recunoștință pentru experiența acumulată și cu convingerea că organizația are toate resursele pentru a continua să își consolideze poziția de lider în mass-media din România.

În ceea ce mă privește, sunt nerăbdător să încep următoarea etapă profesională și proiectele pe care le voi construi în continuare. To be continued soon…”

Potrivit Pagina de Media, Sorin Kosz are peste 25 de ani de experiență în mass-media și a lucrat la mai multe instituții importante, printre care Pro TV, Realitatea Media și Digi24. A revenit în grupul Pro TV în iunie 2022, ca redactor-șef pe Digital, coordonând zona editorială de Știri, Sport și Divertisment. 

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