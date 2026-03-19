Emisiunea de la PROTV care ia pauză după mai bine de 20 de ani de emisie. „E suficientă agitație și gălăgie în jur”

După 44 de sezoane consecutive, Apropo TV, una dintre cele mai longevive emisiuni de satiră de la Pro TV, ia o pauză. Anunțul a fost făcut de echipa de producție printr-o postare pe pagina oficială de Facebook a emisiunii.

Potrivit mesajului online, decizia vine din dorința de a regândi formatul și de a pregăti o relansare adaptată vremurilor.

„După 44 de sezoane de apropo-uri, în care ne-am reinventat întotdeauna pe fugă, anul asta ne-am permis să luăm un sezon pauză. Întrucât chiar ne străduim să ne menținem relevanți și actuali. Iar pentru asta avem nevoie de ceva mai mult timp de pregătire. Nu mai suntem tocmai la vârsta hei-rup-urilor de altă dată și cum PRO TV a fost atât de drăguț încât să ne permită să facem asta, am zis că primăvara lui 2026 e momentul cel mai potrivit. Încercăm să facem totul cu discreția și eleganța care ne-au consacrat. Pentru că, să fim sinceri, e suficientă agitație și gălăgie în jur. Asta mai lipsea, să mai fi început și bormașinile noastre să urle, în tot contextul asta”, se arată pe pagina de Facebook a emisiunii.

Echipa nu a anunțat încă o dată exactă a revenirii, însă promite că pauza este temporară.

„Promitem să vă ținem la curent și să revenim imediat ce încheiem toate pregătirile, la fel de înalți și blonzi cum ne-ați cunoscut. Și ne bucurăm să aflăm "pe surse" că vă e dor de noi. Vă garantăm că o luam foarte personal și vă mulțumim frumos, neapărat!”

Apropo TV era o producție autofinanțată, iar hotărârea de a întrerupe difuzarea aparține exclusiv echipei conduse de Andi Moisescu, notează Paginademedia.ro.

Dificultățile cu care s-a confruntat Apropo TV în trecut

Apropo TV, prezentată de Andi Moisescu de peste două decenii, s-a confruntat în trecut cu probleme de finanțare, potrivit sursei citate.

În 2016, emisiunea era la un pas să nu mai intre în grila Pro TV, după ce nu reușise să atragă sponsori. Postul decisese încă din 2015 ca producția să se autofinanțeze pentru a rămâne pe post. În cele din urmă, emisiunea a revenit în grilă în primăvara acelui an.