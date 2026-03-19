search
Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Theodor Stolojan, la ora 13.00, la „Interviurile Adevărul” - Cum poate Guvernul să stăvilească șocul scumpirii carburanților

Emisiunea de la PROTV care ia pauză după mai bine de 20 de ani de emisie. „E suficientă agitație și gălăgie în jur"

0
0
Publicat:

După 44 de sezoane consecutive, Apropo TV, una dintre cele mai longevive emisiuni de satiră de la Pro TV, ia o pauză. Anunțul a fost făcut de echipa de producție printr-o postare pe pagina oficială de Facebook a emisiunii.

Imaginea care însoțește anunțul Apropo TV. FOTO FB Apropo Tv

Potrivit mesajului online, decizia vine din dorința de a regândi formatul și de a pregăti o relansare adaptată vremurilor.

„După 44 de sezoane de apropo-uri, în care ne-am reinventat întotdeauna pe fugă, anul asta ne-am permis să luăm un sezon pauză. Întrucât chiar ne străduim să ne menținem relevanți și actuali. Iar pentru asta avem nevoie de ceva mai mult timp de pregătire. Nu mai suntem tocmai la vârsta hei-rup-urilor de altă dată și cum PRO TV a fost atât de drăguț încât să ne permită să facem asta, am zis că primăvara lui 2026 e momentul cel mai potrivit. Încercăm să facem totul cu discreția și eleganța care ne-au consacrat. Pentru că, să fim sinceri, e suficientă agitație și gălăgie în jur. Asta mai lipsea, să mai fi început și bormașinile noastre să urle, în tot contextul asta”, se arată pe pagina de Facebook a emisiunii.

Echipa nu a anunțat încă o dată exactă a revenirii, însă promite că pauza este temporară.

„Promitem să vă ținem la curent și să revenim imediat ce încheiem toate pregătirile, la fel de înalți și blonzi cum ne-ați cunoscut. Și ne bucurăm să aflăm "pe surse" că vă e dor de noi. Vă garantăm că o luam foarte personal și vă mulțumim frumos, neapărat!” 

Apropo TV era o producție autofinanțată, iar hotărârea de a întrerupe difuzarea aparține exclusiv echipei conduse de Andi Moisescu, notează Paginademedia.ro.

Dificultățile cu care s-a confruntat Apropo TV în trecut

Apropo TV, prezentată de Andi Moisescu de peste două decenii, s-a confruntat în trecut cu probleme de finanțare, potrivit sursei citate.

În 2016, emisiunea era la un pas să nu mai intre în grila Pro TV, după ce nu reușise să atragă sponsori. Postul decisese încă din 2015 ca producția să se autofinanțeze pentru a rămâne pe post. În cele din urmă, emisiunea a revenit în grilă în primăvara acelui an.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde din plin. Se vor scălda în bani mulți și vor primi o veste neașteptată
image
Șefa unui supermarket, concediată după ce s-a plâns de frigul din magazin. La cât ajungea temperatura

OK! Magazine

image
Prințesa Kate a ales din nou VERDELE la dineul de stat ce a avut loc miercuri seară. A strălucit cu o tiară impresionantă

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Pești din 19 martie 2026. Ce îți „deschide” și ce îți cere să închizi, în funcție de zodie

Click! Sănătate

image
Câți litri de sânge conține corpul uman?