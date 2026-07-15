Mihai Jurca părăsește Antena 1 după 21 de ani. „Nu am plecat supărat”. Motivul pentru care a ales un alt drum la 44 de ani

Mihai Jurca a renunțat la televiziune după 21 de ani petrecuți la Antena 1 pentru a-și urma o altă mare pasiune: călătoriile. La 44 de ani, prezentatorul spune că a ales să înceapă o nouă etapă profesională și să transforme drumul spre aeroport în noul său drum de viață.

Într-un interviu pentru Paginademedia, Mihai Jurca a explicat că decizia a fost una asumată și discutată cu reprezentanții conducerii Antena 1, care i-au înțeles alegerea.

„Nu am plecat supărat. Antena a fost a doua mea casă”, a declarat Mihai Jurca.

Jurnalistul a povestit că a vorbit cu oamenii din conducerea televiziunii despre planurile sale de viitor, iar vestea plecării s-a răspândit treptat printre colegi.

„Am discutat cu cei din conducere, le-am spus ce aş vrea să fac mai departe, m-au înţeles şi, uşor-uşor, tot mai mulţi colegi au aflat de această decizie. Eu am nu mulţi, foarte mulţi prieteni în Antena. Cu mulţi am început aventura acum 21 de ani. Despărţirea a fost grea şi emoţionantă. Pe mulţi, dacă aş putea, i-aş lua cu mine”, a spus Jurca.

Mihai Jurca a anunțat pe rețelele sociale că a prezentat ultimul jurnal și ultima rubrică meteo la televiziune.

„Ieri am prezentat ultimul jurnal și ultima rubrică meteo la TV.21 de ani de televiziune. Fără întrerupere. 21 de ani în care am trăit emoții, am avut zile ușoare și zile în care îmi venea să nu mă mai duc nicăieri. Am învățat aproape tot ce se poate în televiziune, am crescut și, mai ales, am avut privilegiul de a intra în casele voastre aproape în fiecare zi. Am fost, într-un fel, ca biscuitele servit lângă cafeaua de dimineață. Dar fiecare drum are un moment în care se încheie. Iar al meu se oprește aici. Cel puțin deocamdată”, a trasmis prezentatorul.

A ales să urmeze pasiunea pentru călătorii

Mihai Jurca are 44 de ani și spune că a decis să privească următorii ani dintr-o altă perspectivă. El a explicat că vrea să dedice mai mult timp celeilalte mari pasiuni ale sale: călătoriile.

„Și e curios cum viața pune uneori lucrurile în perspectivă. Am 44 de ani. Dacă socotim după regulile de astăzi, până la pensie mai am încă 21 de ani. 21 de ani pe care vreau să îi trăiesc altfel. Să-mi urmez pe deplin și cealaltă mare pasiune a vieții mele: călătoriile”, a scris Mihai Jurca.

Noul proiect în care este implicat este NOZOMI - Travel Society by Răzvan Pascu, lansat de prietenul său de mai mulți ani, Răzvan Pascu. Platforma va organiza experiențe de călătorie premium și excursii în destinații din întreaga lume.

„De aceea vă anunț, cu emoție, că m-am alăturat proiectului NOZOMI - Travel Society by Răzvan Pascu lansat de bunul și vechiul meu prieten, Răzvan Pascu. Împreună vom organiza experiențe de călătorie premium și vom descoperi unele dintre cele mai frumoase destinații din lume. Vom călători alături de voi, vom povesti și ne vom asigura că fiecare experiență va deveni o amintire pe care o veți păstra mult timp”, a explicat Jurca.

El a ales și semnificația numelui proiectului, spunând că NOZOMI, un cuvânt japonez, înseamnă „speranță”, „aspirație” și „vis”. „Și nu cred că există un nume mai potrivit pentru drumul care începe astăzi”, a transmis acesta.

Mihai Jurca spune că schimbarea este una majoră pentru el, dar că este pregătit pentru noua etapă. „Practic, de astăzi, mi se schimbă complet viața. Și n-aș fi făcut acest pas dacă nu aș fi avut încredere în ceea ce urmează și în oamenii alături de care pornesc la drum. Drumul spre televiziune va fi înlocuit de drumul spre aeroport. Alarma de la 4 dimineața probabil va rămâne aceeași. Sper să rămână la fel și entuziasmul cu care fac fiecare lucru”, a mai spus Jurca.

El le-a mulțumit telespectatorilor care l-au urmărit în cei 21 de ani de carieră.

„Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați fost alături în acești 21 de ani. Pentru încredere, pentru mesajele voastre și pentru că m-ați primit în casele și în viețile voastre. Înseamnă mai mult decât pot pune în cuvinte”, a transmis Mihai Jurca.

Întrebat dacă această despărțire reprezintă finalul definitiv al carierei sale în televiziune, Mihai Jurca a lăsat deschisă posibilitatea unei reveniri.

„Niciodată să nu spui niciodată”, a spus prezentatorul.