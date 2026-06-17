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Grupul care deține Prima TV ar urma să achiziționeze KANAL D. La cât se cifrează afacerea

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Grupul Clever Media, care deține Prima TV și este controlat de omul de afaceri Adrian Tomșa, ar fi ajuns la un acord pentru achiziția postului de televiziune Kanal D România, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 100 de milioane de euro.

Prima TV

Achiziția marchează una dintre cele mai importante mișcări din piața media românească din ultimul deceniu.

Potrivit Mediafax, negocierile s-ar fi încheiat deja, iar, în acest moment, ar mai rămâne doar ultimii pași de finalizare a tranzacției, iar plata să fie realizată în mai multe tranșe.

Contactați de Paginademedia.ro, oficialii Kanal D au refuzat inițial să comenteze subiectul. Ulterior, aceștia au transmis: „Kanal D nu are nicio informatie despre acest subiect, pot fi contactati Dogan Holding sau potenţiali cumpărători”.

Orlando Nicoară, reprezentant al acționariatului Clever, a declarat la rândul său că „nu comentează zvonuri”.

Analizăm și căutăm oportunitățile care apar în piața media”, a adăugat Nicoară, fără să ofere alte detalii.

Tranzacție majoră pe piața media din România

În urma acestei achiziții, Prima TV și întregul grup media Clever Media își extind într-un mod semnificativ influența pe piața media. Postul de televiziune Kanal D a fost, până în acest moment, unul dintre marii jucători din topul televiziunilor comerciale din România.

Kanal D este deținut de Dogan Media Internațional SA, companie al cărei acționariat este format din Dogan Media Invest BV, cu 99,99998% din capitalul social, și Rukiye Sevda Boduroglu, cu 0,00002%.

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, compania-proprietară a stației de televiziune Kanal D a avut, în 2024, o cifră de afaceri de 286.685.710 lei (peste 56 milioane de euro) și un profit de 45.091.356 lei (aproape 9 milioane de euro).

„Dogan Media Internațional” se află în România de 20 de ani și a raportat un număr mediu de 366 de angajați.

Postul Kanal D a mizat constant pe formate de tip reality show și entertainment de seară. Acesta a devenit, în timp, un mare competitor pentru marile trusturi media din țară, în special în zona de divertisment.

Printre emisiunile-vedetă de la Kanal D se află „Jocul cuvintelor” și „The floor”, moderate de Dan Negru, „Casa iubirii”, „Asta-i România” (cu Mihai Ghiță), „În căutarea adevărului” (prezentată de Ernest Takacs), „Follow us” cu Teo Trandafir și Ilinca Vandici, dar și formatele TV prezentate de Andreea Mantea.

Clever Media, expansiune pe piața media din România

Pe de altă parte, Clever Media a crescut în ultimii ani printr-o strategie de diversificare, care a mizat pe sport, știri, documentar și conținut tematic.

Grupul Clever operează mai multe stații TV și site-uri prin intermediul firmelor sale, Clever Media Network, Clever Business Transilvania, Diplomatic Digital, Agro TV și Medika Broadcast Channel.

Potrivit unor surse, compania prin care ar urma să aibă loc tranzacția este Clever Business Transilvania, care deține, printre altele, licențele pentru Prima TV și Prima Sport.

Societatea a fost fondată în decembrie 2005 și are o structură de acționariat în care Adrian Gheorghe Tomșa deține 65%, Clever Media Network din Cluj 25%, iar Maria Nicoară 10%.

Compania a avut în 2024 o cifră de afaceri de 57.373.299 lei (11,2 milioane euro) și a înregistrat un profit de 4.061.367 lei (aproape 800.000 de euro). De altfel, Clever Business Transilvania a declarat un număr mediu de 128 de angajați.

Totodată, Clever Media Network, parte a Clever Business Transilvania, figurează și ea, în 2024, cu o cifră de afaceri de 214.880.693 lei (42 milioane de euro) și un profit de 3.884.577 lei (puțin peste 750.000 de euro).

Extinderea grupului Clever este vizibilă și în portofoliul de canale pe care le controlează deja. Dincolo de Prima TV și rețeaua Prima Sport, grupul deține Prima News, Cinemaraton, Agro TV, Prima History, Prima World, Prima Comedy, Nostalgia TV, precum și platforma Profit.ro.

De menționat este că Grupul Clever deține în România drepturile de difuzare pentru mai multe competiții sportive majore, inclusiv UEFA Champions League, UEFA Europa League și UEFA Conference League, precum și pentru Superliga României, Liga 2 și Cupa României.

În același timp, compania are acces la transmisiuni din unele dintre cele mai importante campionate europene, printre care Bundesliga, La Liga, Ligue 1 și Serie A.

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