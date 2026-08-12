Denise Rifai pleacă de la emisiunea „Furnicuțele”. Ce urmează pentru vedeta TV

Denise Rifai nu va mai prezenta emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1. După primul sezon al formatului, jurnalista este înlocuită de Cătălin Măruță, care revine în televiziune după încheierea colaborării cu Pro TV. Rifai rămâne însă în trustul Antena, unde anunță un nou proiect.

Denise Rifai a transmis un mesaj la finalul primului sezon al emisiunii și a mulțumit echipei pentru experiența profesională.

„Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge astăzi la final. Vorbim de un proiect care m-a scos din zona de confort, m-a provocat și mi-a oferit șansa de a descoperi o nouă ipostază profesională”, a transmis jurnalista.

Rifai a precizat că rămâne în continuare în familia Antena și că urmează să înceapă un nou proiect.

„Îi doresc mult succes lui Cătălin și sunt convinsă că va scrie, alături de echipa Furnicuțele, un nou capitol frumos. Cât despre mine, rămân în familia Antena, alături de care pornesc cu entuziasm spre un nou proiect, o nouă provocare și, sper, o nouă poveste frumoasă construită împreună”, a mai spus ea.

Cătălin Măruță preia „Furnicuțele”

Începând din această toamnă, Cătălin Măruță va fi noul prezentator al emisiunii „Furnicuțele”. Filmările pentru sezonul al doilea urmează să înceapă în câteva zile.

Măruță spune că revenirea în televiziune vine după o perioadă în care a vrut să se concentreze mai mult asupra familiei și să aibă un program mai flexibil.

„Când s-a încheiat povestea mea de la «La Măruță» după 18 ani, am spus că simt nevoia de o pauză. Să am timp pentru mine, pentru familie, să-mi duc și să-mi iau copiii de la școală, să călătoresc și, pur și simplu, să trăiesc puțin și în afara ritmului unei emisiuni zilnice în direct”, a declarat prezentatorul.

El a explicat că formatul „Furnicuțele” i se potrivește și îi permite să păstreze echilibrul dintre televiziune, familie și celelalte proiecte ale sale.

Pentru Denise Rifai, trecerea la „Furnicuțele” a reprezentat o schimbare importantă de registru profesional. După plecarea de la Kanal D, unde a prezentat emisiunea „40 de întrebări”, jurnalista a intrat în zona divertismentului la Antena 1.

Acum, după un singur sezon, Rifai părăsește emisiunea, însă rămâne în trust. Antena 1 nu a anunțat deocamdată detalii despre noul proiect în care va fi implicată jurnalista.