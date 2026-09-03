„Fjord”, propunerea României pentru Oscar 2027. Filmul lui Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or la Cannes

„Fjord”, scris și regizat de Cristian Mungiu, a fost ales în unanimitate de comisia de selecție și va reprezenta România în cursa pentru o nominalizare la Premiile Oscar 2027, la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”, potrivit Consiliului Național al Cinematografiei (CNC).

Foto: Facebook/Cristian Mihăilă

Filmul lui Cristian Mungiu a avut premiera mondială în Competiția Oficială a Festivalului de Film de la Cannes, unde a fost recompensat cu mai multe distincții importante. „Fjord” a câștigat Palme d'Or pentru Cel mai bun film, precum și Premiul FIPRESCI, Premiul juriului ecumenic, Prix de la Citoyenneté și Premiul François Chalais.

În distribuția principală se află actorii Sebastian Stan și Renate Reinsve. Imaginea filmului este semnată de Tudor Vladimir Panduru, montajul de Mircea Olteanu, iar scenografia îi aparține Simonei Pădurețu.

„Fjord”, o coproducție europeană

„Fjord” este o coproducție între România, Franța, Norvegia, Suedia, Danemarca și Finlanda.

Filmul este produs de Mobra Films, în coproducție cu Why Not Productions, Eye Eye Pictures, Film i Väst, Filmgate Films, Garagefilm International, Snowglobe, Aamu Film Company și France 3 Cinéma.

Producția a fost realizată cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și cu susținerea Eurimages și a Programului MEDIA Europa Creativă.

„Fjord” a fost lansat în Franța pe 19 august, iar în România este programat să ajungă în cinematografe în timpul iernii.

Distribuția internațională a filmului este asigurată de Goodfellas, în timp ce în Statele Unite „Fjord” va fi distribuit de Neon Rated.

Când aflăm dacă România intră pe lista scurtă la Oscar

Propunerea României trebuie să treacă acum prin selecția Academiei Americane de Film.

Lista scurtă pentru nominalizările la Oscar 2027 va fi anunțată pe 15 decembrie 2026. Ulterior, Academia va anunța selecția finală a filmelor nominalizate pe 21 ianuarie 2027.

Cea de-a 99-a gală a Premiilor Academiei Americane de Film este programată pentru 14 martie 2027, la Los Angeles.

Pentru „Fjord”, următorul obiectiv este, așadar, includerea pe lista scurtă, înaintea anunțării nominalizărilor finale.

Cristian Mungiu, unul dintre regizorii români premiați la Cannes

Cristian Mungiu s-a născut la Iași, în 1968, și este unul dintre cei mai cunoscuți regizori români pe scena cinematografică internațională.

Debutul său în lungmetraj a venit în 2002, cu „Occident”, film prezentat în secțiunea Quinzaine des Réalisateurs a Festivalului de la Cannes. Producția a avut succes și în România.

În 2007, Mungiu a revenit la Festivalul de Film de la Cannes cu „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, film care i-a adus Palme d'Or, una dintre cele mai importante distincții ale cinematografiei mondiale.

Filmul a primit ulterior mai multe premii pentru cel mai bun film al anului din partea unor asociații internaționale de critici de film și a câștigat premiile Academiei Europene de Film pentru Cel mai bun film și Cel mai bun regizor.

Mungiu a revenit la Cannes în 2009, în calitate de scenarist, producător și co-regizor, cu proiectul colectiv „Amintiri din Epoca de Aur”.

În 2012, s-a întors în Competiția Oficială de la Cannes cu „După Dealuri”, pentru care a primit premiile pentru Cel mai bun scenariu și Cea mai bună actriță.

În 2016, „Bacalaureat”, cel de-al cincilea lungmetraj al regizorului, i-a adus premiul pentru Cel mai bun regizor la Cannes.

Ultima prezență a lui Mungiu în Competiția Oficială de la Cannes, înainte de „Fjord”, a fost în 2022, cu filmul „R.M.N.”.

Prin „Fjord”, Cristian Mungiu revine astfel în atenția Academiei Americane de Film, iar România intră din nou în cursa pentru o posibilă nominalizare la Oscar la categoria dedicată lungmetrajelor internaționale.