 Motorina ar putea ajunge la 12 lei în România dacă SUA oprește exporturile în Europa. Estimările unui expert | adevarul.ro
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Motorina ar putea ajunge la 12 lei în România dacă SUA oprește exporturile în Europa. Estimările unui expert

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Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a transmis vineri, 25 septembrie, cu cât ar putea crește prețul motorinei în cazul în care SUA ar interzice exporturile de motorină către Europa.

Benzinărie - motorina - combustibil FOTO Mediafax
Foto: Mediafax

„Da, este o modificare puternică, dacă vreți. Pe lângă cele 10-12 crize în care oricum ne găseam, se mai adaugă a treisprezecea criză.

O criză care, dacă s-ar întâmpla și s-ar întâmpla la maximul ei, adică toate exporturile de motorină ar fi oprite, ar însemna ca circa 5% din cererea mondială să fie afectată. Deci, discutăm nu doar de Europa, discutăm de întreaga lume, bineînțeles, toate cu influență directă și destul de rapidă în propagare, în ceea ce privește prețul de la pompă”, a declarat el, la Antena 3 CNN.

Chisăliță spune că reducerea importurilor de motorină americană a contribuit deja la scumpirea motorinei în Europa, iar dispariția completă a acestor importuri ar crea un deficit important pe piața europeană.

„Dacă, să spunem, acești 350.000 de barili pe zi ar dispărea din balanța Europei, practic am discuta de circa 22% din toate importurile directe de motorină pe care Europa le face și de circa 8% din cererea zilnică de motorină pe care Europa o are în momentul de față”, mai spune Chisăliță.

„O astfel de situație ar determina creșteri care ar putea să fie de până la 0,5 lei”

Acesta estimează că prețurile ar urca rapid, în doar câteva săptămâni.

„Trebuie să spunem că, cu siguranță, ar exista o creștere a prețurilor, o creștere a prețului care ar putea să ajungă într-un interval de 2-3 săptămâni, maxim la un nivel care să fie cu 10-12% mai mare față de prețurile care există în momentul de față în Europa.

Pentru România, din păcate, lucrurile sunt la fel de rele, pentru că o astfel de situație ar determina creșteri care ar putea să fie de până la 0,5 lei sau chiar, în anumite situații excepționale, până la 1 leu suplimentar, adică față de cei 10 lei pe care i-am atins astăzi. Am putea să vedem în 2-3 săptămâni, dacă acest scenariu s-ar și întâmpla, deja un alt nivel, un nivel de 12 lei la motorină”, susține expertul.

În prezent, prețul motorinei în marile orașe ajunge la 10,91 lei pe litru în București, Constanța și Iași, 10,89 la Cluj Napoca, în timp ce în Timișoara un litru costă aproximativ 10,89 lei. Cel mai mic preț indicat de Peco Online pentru motorină este de 10,7 lei pe litru, la stația CellyRo din Pitești.

Trump: „Să nu trimitem motorina în afara țării”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți, 22 septembrie, că administrația sa va lua „rapid, într-un fel sau altul” o decizie cu privire la posibilitatea interzicerii exporturilor de motorină.

O eventuală interdicție ar reprezenta primele restricții asupra exporturilor de energie din SUA de când fostul președinte Barack Obama a eliminat, în 2015, o restricție veche de zeci de ani privind vânzarea petrolului american în străinătate.

„Ar putea avea un mic efect asupra benzinei obișnuite pentru automobile, pentru că, atunci când faci asta, știți, este un fel de flux. Este vorba despre un echilibru”, a spus Trump.

„Dar da, am cerut asta. Am cerut-o oamenilor mei. Am discutat despre asta.”

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