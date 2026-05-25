Luni, 25 Mai 2026
„Am dat peste singurul francez care nu știa ce e un Palme d’Or”. Pățania lui Cristian Mungiu după ce a câștigat marele premiu de la Cannes

Cristian Mungiu s-a întors în România după ce a câștigat Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes 2026 pentru pelicula „Fjord”. Cineastul a povestit și un moment amuzant petrecut la aeroportul din Franța, unde trofeul său a fost verificat de securitate.

Cristian Mungiu este marele câștigător al Cannes 2026. FOTO: captură video
Regizorul român Cristian Mungiu a revenit duminică, 24 mai, în țară, după succesul obținut la Festivalul de Film de la Cannes 2026, unde a câștigat marele trofeu Palme d’Or pentru filmul „Fjord”. Primele imagini cu cineastul au fost surprinse pe aeroport, la scurt timp după aterizarea din Franța.

La revenirea în România, Cristian Mungiu a vorbit despre film, despre colaborarea cu actorii din distribuție, dar și despre așteptările sale de la industria cinematografică și de la statul român. Regizorul a recunoscut că succesul de la Cannes depășește propriile sale așteptări, în condițiile unei competiții extrem de puternice.

Un moment aparte al discuțiilor a fost legat de o întâmplare petrecută în Franța, chiar la aeroport, unde trofeul Palme d’Or a atras atenția agenților de securitate.

Cristian Mungiu a relatat, într-o notă relaxată și cu umor, cum a fost verificat trofeul său înainte de îmbarcare.

„Am dat, cred, peste singurul francez din Franța care nu știa ce-i un Palme d’Or. M-a întrebat ce am acolo, am zis: «Un Palme d’Or». L-a scos, s-a uitat la el , l-a frecat cu chestia aia... L-am întrebat: «E periculos?». «Nu, e ok, puteți trece»”, a povestit regizorul, amuzat, adăugând ironic: „Sper să nu fie mai periculos în România”.

În declarațiile sale de după revenire, cineastul a mai spus că premiul va ajuta filmul „Fjord” să aibă „o viață internațională mai bună”, menționând totodată că nu își propusese în mod special câștigarea trofeului, având în vedere nivelul ridicat al competiției de la Cannes.

Distincția marchează al doilea trofeu Palme d’Or din cariera sa, o performanță rară care îl plasează printre puținii regizori premiați de două ori la Cannes.

Cristian Mungiu este unul dintre cei mai importanți regizori români ai „Noului Val”, mișcare cinematografică apărută după anul 2000, recunoscută pentru realismul social și stilul sobru de filmare.

A devenit cunoscut la nivel internațional în 2007, când a câștigat primul său Palme d’Or cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, considerat unul dintre cele mai puternice filme europene ale ultimelor decenii.

De-a lungul carierei, a mai regizat producții precum „Occident”, „Amintiri din Epoca de Aur” (proiect colectiv), „După dealuri” și „Bacalaureat”, filme selectate și premiate la festivaluri majore internaționale, pentru stilul său definit de observația socială atentă, dialoguri minimaliste și explorarea moralității în contexte cotidiene tensionate.

