Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

România intră în cursa pentru marele trofeu la Cannes, cu filmul „Fjord” al lui Mungiu și cu alte trei producții românești

În perioada 12 - 23 mai are loc cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, unde România intră în competiție cu filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, pentru marele trofeu ce va fi decernat pe 23 mai.

Cristian Mungiu/FOTO: AFP
„Fjord”, inspirat dintr-o poveste reală, este primul film regizat de Cristian Mungiu în limba engleză.

Filmul prezintă povestea familiei Gheorghiu, un cuplu cu cinci copii, care se mută din România în Norvegia. O dramă în care este prezentată viaţa de familie peste care intervin sistemul judiciar şi protecţia copilului. 

Producția îi are în rolurile principale pe actorii nominalizați la Oscar Sebastian Stan și Renate Reinsve.

Sebastian Stan, premiat cu Globul de Aur, s-a intors la originele sale româneşti, mai ales că personajul său este imigrant ca şi el.

„Cred că m-a ajutat foarte mult, pentru că acea frică și acea conștiință de sine, că eşti diferit, m-au împins să învăț engleza rapid și obsesiv, și am făcut-o, și am reușit să mă adaptez.

Dar, pe de altă parte, mi-a generat ani de rușine și jenă, și această parte din mine, pe care nu o cunoşteam cu adevărat, mi-a fost de folos în viaţă”, a afirmat Sebastian Stan, potrivit Observator.

De asemenea, actrița Ana Bodea a mărturisit televiziunii citate că aşteaptă cu emoţii premiera de la Cannes.

A fost una din cele mai frumoase experiențe din viața mea. Cristian cere foarte multă atenție la detalii și naturalețe și adevăr, nimic forțat, simplitate.

Și țin minte că o secvență am filmat-o din foarte multe duble, și a fost foarte interesant să văd cum crește acea secvența din mici detalii, cărămidă cu cărămida, așa, a fost foarte interesant și mi-aș mai dori foarte mult să lucrez așa”, a afirmat Ana Bodea.

„Fjord”/FOTO: Facebook/fjordthefilm
România a câștigat o singură dată Palme d’Or

Până acum, România a câștigat o singură dată Palme d’Or, în 2007, chiar prin filmul lui Mungiu, „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile.”

„Cel mai frumos cadou pe care îl puteam primi pentru eforturile noastre este această selecţie la Cannes, locul în care cinematograful este respectat, apreciat şi aşteptat ca nicăieri altundeva în lume”, a declarat Cristian Mungiu, potrivit unui comunicat Mobra Films transmis joi Agerpres.

Acesta a descris filmul drept rezultatul unui efort colectiv amplu și al unei colaborări internaționale.

Renate Reinsve a descris experiența filmărilor drept „una dintre cele mai grozave” din cariera sa.

Celelalte producţii româneşti prezente la Cannes sunt:

  • „Jurnalul unei cameriste”, în regia lui Radu Jude – la secţiunea Quinzaine des Cinéastes; 
  • „Atlasul Universului”, în regia lui Paul Negoescu – în secţiunea Écrans Juniors;
  • „Titanic Ocean”, în regia Konstantina Kotzamani – în secţiunea Un Certain Regard.

Va fi prezent și Peter Jackson, regizorul trilogiei „Stăpânul Inelelor”

Principalele proiecții ale Selecției Oficiale, ceremoniile de pe covorul roșu și Piața de Film (Marche du Film) au loc în clădirea Palais des Festivals et des Congres, situată pe celebrul bulevard Croisette (Croazetă), scrie Agerpres.

Complexul are o suprafață de aproximativ 35.000 de metri pătrați, iar sala principală, Grand Auditorium Louis Lumiere are o capacitate de 2.000 de locuri.

Gazda ceremoniilor de deschidere și închidere este actriță franceză Eye Haidara, cunoscută pentru rolurile în producții precum „C'est la vie!” (2017).

Cineastul neozeelandez Peter Jackson va primi Palme d'Or onorific, în cadrul ceremoniei de deschidere, distincție acordată pentru întreaga sa carieră, care a îmbinat spectaculos blockbuster-ele de la Hollywood cu inovația tehnologică și viziunea artistică, arată festival-cannes.com.

În cadrul ceremoniei de închidere, actrița, regizoarea și cântăreața americană Barbra Streisand primește, de asemenea, trofeul Palme d'Or onorific. 

Festivalul de Film de la Cannes a luat naștere în 1939, fiind o alternativă la festivalul de la Veneția, iar orașul Cannes a fost ales drept gazdă în același an. Prima ediție a avut loc însă abia în 1946, după cel de-Al Doilea Război Mondial, reunind mari nume ale cinematografiei precum Walt Disney, Billy Wilder și Jean Renoir.

Festivalul și-a consolidat notorietatea în anii 1950 prin prezența unor staruri internaționale precum Sophia Loren, Grace Kelly și Alain Delon.

Premiul Palme d’Or, cea mai importantă distincție a festivalului, a fost introdus în 1955 și recompensează anual cel mai bun film din competiția oficială. Primul trofeu a fost acordat filmului „Marty”, regizat de Delbert Mann.

