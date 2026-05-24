Cristian Mungiu critică lipsa sprijinului pentru cinematografie din partea statului: „Să dea un pic mai mult înapoi culturii. Noi ne-am făcut partea noastră”

Regizorul Cristian Mungiu a declarat duminică, 24 mai, că „Fjord”, premiat cu Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes, este un film curajos și că premiul îl va ajuta să ajungă la un public mai larg. Acesta speră ca pelicula să aibă și o campanie importantă pentru Oscar și critică lipsa de sprijin a statului român pentru cinematografie.

„Am luat Palme d’Or acum aproape 20 de ani și de atunci m-am întors de fiecare dată cu toate celelalte filme la Cannes. Sigur că de fiecare dată te întorci cu ideea că îți dorești foarte mult să fie apreciat. Dar știți că există și un context, adică nu poți să-ți propui să iei Palme d’Or, nu poți să fii sigur. Depinde cine e în juriu, depinde cum sunt celelalte filme.

Ne bucurăm foarte mult că a ieșit așa, pentru că e un film care implică un anumit fel de curaj și ca să-l faci, și ca să-l recepționezi. Și atunci Palme d’Or-ul ăsta o să ajute foarte mult ca filmul să aibă o viață în lume, să existe curiozitatea necesară pentru a fi descoperit”, le-a spus regizorul jurnaliștilor după ce a aterizat pe Aeroportul Otopeni.

Cristian Mungiu spune că al doilea Palme d’Or are o presiune mai mică decât primul, deoarece nu mai simte nevoia unei noi validări ca regizor.

El afirmă că premiul poate ajuta filmul să ajungă la un public mai larg și speră ca pelicula să intre și în cursa pentru Oscar, nu pentru că ar fi un premiu mai important, ci pentru că în România Oscarurile sunt percepute ca fiind mai relevante decât Palme d’Or.

"E puțin stânjenitor că, la 20 de ani după ce am luat primul Palme d'Or, încă nu avem o sală de premieră în care să prezentăm acest film"

Acesta a afirmat că are așteptarea de la statul român să „încerce să dea un pic mai mult înapoi culturii și cinematografiei”.

„Dacă am reușit încă o dată să luăm un Palme d’Or, el nu îmi aparține doar mie, ci cinematografiei românești. Am niște așteptări, dar ele nu se leagă doar de filmul meu.

Am rugămintea și pretenția ca statul român să încerce să dea un pic mai mult înapoi culturii și cinematografiei, pentru că noi ne-am făcut partea noastră. E puțin stânjenitor că, la 20 de ani după ce am luat primul Palme d’Or, ne întoarcem acum și încă nu avem o sală de premieră în care să prezentăm acest film în București.

Noi nu putem face ceva acolo singuri. Avem nevoie ca statul să-și facă treaba. De ani de zile există legea respectivă și taxa de la Loterie, dar banii aceia nu se plătesc și statul nu face nimic.

Asta este pretenția mea: ca statul să-și aplice propria lege. Pentru că în momentul în care fondul de la Loterie ar contribui la fondul CNC (n.r. Centrul Național al Cinematografiei), ceea ce este legal, noi nu am mai avea probleme de finanțare. În rest, medalii și declarații am deja o valijoară de data trecută. Îmi ajung, mersi.”

Regizorul a povestit cum trofeul Palme d’Or a trecut prin controlul de securitate din aeroport și cum un angajat francez, care nu știa ce este premiul, l-a verificat curios după ce l-a văzut la scanner. „A fost amuzant și prima oară, și acum. Acum 20 de ani… (...) A trecut prin scanner și persoana care îl verifica s-a uitat foarte interesată la el. Când a văzut obiectul acela, a rămas puțin surprinsă.Cred că am dat peste singurul francez din Franța care nu știa ce este un Palme d’Or. M-a întrebat ce e. I-am spus că e un Palme d’Or. L-a scos, s-a uitat la el și a plecat cu obiectul în mână. Am zis că poate e periculos. Până la urmă a fost totul bine. Sper să nu fie considerat mai periculos în România.”

Cristian Mungiu afirmă că filmul său vorbește despre implicare prin fapte, nu prin vorbe, și consideră că premiul Palme d’Or nu îi aparține doar lui, ci tuturor celor care s-au bucurat de succesul filmului și al cinematografiei românești.

„În primul rând, îmi doresc ca oamenii să vină să vadă filmul, pentru că lucrurile nu sunt atât de evidente. Filmele mele sunt văzute mult mai mult în alte țări decât în România și nu e o notă bună pentru noi. Îmi doresc ca oamenii să iasă din sală și să-și formeze propria opinie.

Dacă îmi doresc ceva, este ca spectatorul să nu plece exact cu aceeași opinie cu care a intrat și să nu proiecteze propriile prejudecăți asupra situației.

Este un film care încearcă să stimuleze spiritul critic, ideea că trebuie să iei decizii pe baza propriei judecăți, nu doar pe bază de intuiții, simpatii sau lucruri văzute pe social media. Dacă oamenii gândesc cu propriul cap, o să ne fie tuturor mai bine.”

Acesta spune că lansarea largă a filmului ar putea fi amânată din cauza campaniei pentru Oscar, coordonată împreună cu distribuitorul american. Regizorul afirmă că pelicula este deja eligibilă pentru Oscar și că promovarea internațională ar putea continua până anul viitor.

„Am lucrat cu două vedete de la Hollywood pe niște bugete pe care ni le-am putut permite”

De asemenea, acesta a transmis că Sebastian Stan și Renate Reinsve au acceptat să joace în film pe bugete reduse, iar fără sprijinul lor proiectul nu ar fi fost posibil.

„În primul rând, Sebastian e patriot în felul lui. Am lucrat cu două vedete de la Hollywood pe niște bugete pe care ni le-am putut permite noi. Fără generozitatea lor, n-am fi putut face filmul.

În plus, au venit amândoi pe platou exact așa cum ar veni un actor român, fără figuri, fără pretenții speciale.

Poate că ar trebui să ne mai gândim și la asta. Sunt în legătură cu foarte mulți actori care și-ar dori să joace în filmele noastre, dar noi suntem responsabili cu ceea ce facem și nu vrem să lucrăm cu actori mari doar de dragul de a lucra cu ei.

Am așteptat ani de zile să lucrez cu Sebastian, până când am găsit rolul potrivit. Sper să pot lucra în continuare cu actori mari, cunoscuți în toată lumea, dar filmul trebuie să aibă și ceva important de spus.”

Nu în ultimul rând, Cristian Mungiu a afirmat că filmul este unul ficțional, inspirat din mai multe cazuri reale, inclusiv cazul Bodnariu, dar că a evitat să facă un film senzaționalist.

Regizorul afirmă că pelicula explorează conflictul dintre ultraconservatorism și ultraliberalism și transmite un apel la echilibru și empatie, criticând formele de radicalism ideologic.

Mungiu a vorbit și despre Sebastian Stan, spunând că actorul și-a dorit să se reconecteze cu România prin acest proiect și că s-a simțit foarte bine primit atât de echipa filmului, cât și de românii întâlniți la Festivalul de Film de la Cannes.

Regizorul a adăugat că notorietatea lui Sebastian Stan și a Renate Reinsve a crescut interesul și așteptările pentru film.

Cristian Mungiu a câștigat marele trofeu cu pelicula „Fjord”, o dramă inspirată dintr-un caz real, care a stârnit reacții puternice atât în rândul publicului, cât și al criticilor internaționali. Este al doilea Palme d’Or din cariera regizorului român, după succesul obținut în 2007 cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.

Regizorul a primit pentru „Fjord” patru trofee: Premiul François Chalais (François Chalais Prize), Prix de la Citoyenneté (Citizenship Award), Premiul Juriului Ecumenic (Ecumenical Jury Prize) şi Premiul FIPRESCI (International Critics' Prize).