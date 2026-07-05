Cristian Mungiu intră în cursa pentru Oscar cu filmul „Fjord”. Veste uriașă pentru cinematografia românească

„Fjord”, noul film regizat de Cristian Mungiu și avându-l în rolul principal pe Sebastian Stan, a făcut un pas important spre Premiile Oscar.

După succesul de la Cannes, pelicula și-a asigurat oficial eligibilitatea în cursa pentru trofeul Oscar la categoria Cel mai bun film internațional, datorită unei reguli noi care schimbă modul de selecție, anunță TV Mania.

Pelicula, care a fost distinsă cu prestigiosul trofeu Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes, folosește un amestec de limbi: engleză, română, norvegiană și suedeză. În rândul criticilor și al publicului care a vizionat filmul în Franța au existat inițial incertitudini și speculații legate de proporția replicilor în limba engleză.

Regulamentul Academiei impune ca peste 50% din dialogul unui film înscris în această categorie să fie într-o altă limbă decât engleza. Distribuitorul Neon a spulberat însă orice dubiu, confirmând că pragul a fost depășit, iar subtitrările în limba engleză sunt complet conforme și lizibile.

Noua regulă a Academiei îi deschide drumul lui „Fjord” spre Oscar

Calificarea automată a filmului lui Cristian Mungiu este posibilă datorită unei modificări majore de regulament implementată de Academie. În prezent, filmele nu mai trebuie să fie selectate obligatoriu de comitetul oficial de înscriere al unei țări. Orice peliculă într-o altă limbă decât engleza devine eligibilă dacă obține trofeul suprem la unul dintre cele șase festivaluri internaționale de top:

Palme d’Or – Cannes

Ursul de Aur – Berlin

Leul de Aur – Veneția

Premiul pentru cel mai bun film – Busan

Marele Premiu al Juriului – Sundance

Premiul Platform – Toronto

„Anatomy of a Fall” a obținut ulterior, pe cont propriu, cinci nominalizări la Oscar, inclusiv pentru Cel mai bun film.

Deși „Fjord” s-a calificat direct, el poate fi ales în continuare, în mod oficial, și de comitetele naționale din România sau Norvegia ca propunere principală, dacă va îndeplini cerințele lor interne.

Începând din august, „FJORD” va avea premiere și în majoritatea țărilor europene, iar Cristian Mungiu va participa la o parte dintre acestea.

Pe 23 mai, Cristian Mungiu a câștigat Palme d’Or la Festivalul de Film, cu pelicula „Fjord”, o dramă inspirată dintr-un caz real, care a stârnit reacții puternice atât în rândul publicului, cât și al criticilor internaționali. Este al doilea Palme d’Or din cariera regizorului român, după succesul obținut în 2007 cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.