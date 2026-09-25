Fostul consilier prezidențial Cristian Diaconescu a afirmat vineri, 25 septembrie, la „Agenda Internațională - Interviurile Adevărul”, că decidenții politici au fost informați, înaintea alegerilor din 2024, cu privire la vulnerabilitățile de securitate.

„Sunt decidenți politici care au atât dreptul de a fi informați, cât și reciproca obligație instituțională de a transmite datele necesare, nu în ceea ce privește deciziile, ci ceea ce înseamnă baza de date și evaluarea din punct de vedere al securității naționale”, a spus acesta la „Agenda Internațională – Interviurile Adevărul”, realizată de Răzvan Munteanu.

Întrebat dacă decidenții politici aflați în funcție la momentul alegerilor, ulterior anulate, au fost informați despre vulnerabilitățile de securitate, Cristian Diaconescu a răspuns: „Absolut”.

„Cei care au avut în față informațiile, verificările, analizele, variantele de reacție și au hotărât într-un anume fel sunt cei care, într-o formă sau alta, și-au asumat acest tip de decizie. (...)

Decizia nu aparține instituțiilor de forță. Decizia aparține decidentului. Sunt membrii în stat care primesc informări. Nu au voie ca instituțiile statului să nuanțeze sau să limiteze aceste informări, transmit exact ceea ce au ca date și, evident, ca și reciprocă, așteaptă semnalul în ceea ce privește reacția pe domeniul lor privind comunicarea, mai ales la un gest politic. Aici este responsabilitatea politicului.”

SIE avertiza asupra interferențelor Rusiei în alegerile din România

Pe 4 decembrie 2024, cu două zile înainte de anularea alegerilor, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a declasificat documente de la instituțiile de apărare și securitate vizând campania de pe TikTok a lui Călin Georgescu.

Informarea transmisă de SIE arată că Rusia a interferat în procesele electorale ale mai multor state, context în care a făcut cercetări sociologice pentru a identifica vulnerabilități și capacitatea de răspuns a statelor.

În cadrul acțiunilor, s-ar pus accent pe agresiunea informațională , propagandă și utilizarea inteligenței artificiale.

„În spațiul online occidental, Rusia a depus eforturi constante pentru accesarea unor categorii cât mai largi de audiență, prin extinderea infrastructurii online și diversificarea tehnicilor de răspândire a narativelor (pro)ruse”, explică SIE.

SIE susține că Rusia a urmărit creșterea influenței candidaților pro-ruși și antisistem în România, folosind propagandă și dezinformare pentru a diviza societatea, a alimenta neîncrederea în NATO și SUA și a exploata tema sprijinului pentru Ucraina.

În același timp Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a anunțat că în timpul procesului electoral a blocat cu succes toate atacurile cibernetice identificate și recunoaște că au fost atacuri de tip DDOS la nivelul infrastructurii IT&C precum și la nivelul altor resurse din sfera guvernamentală.