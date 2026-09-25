„Noi nu avem niciun motiv să ne temem de el”. În timp ce Mureşan îşi pregăteşte Cabinetul, Manda anunţă că PSD este gata de guvernare şi anticipate

În timp ce Siegfried Mureşan se pregăteşte să meargă în Parlament cu lista miniştrilor propuşi pentru viitorul Guvern, Claudiu Manda transmite că PSD este pregătit să îşi asume guvernarea, dar şi pentru alegeri anticipate.

Claudiu Manda anunţă că PSD nu se teme de alegeri anticipate. Foto: Facebook-Claudiu-Manda

Într-o postare pe Facebook, secretarul general al PSD, Claudiu Manda spune vineri, 25 septembrie, că partidul are propria soluţie pentru perioada următoare şi că nu se teme de un nou vot al românilor.

Declaraţia lui Claudiu Manda a venit în ziua în care premierul desemnat Siegfried Mureşan a anunţat definitivarea programului de guvernare şi a listei cu ministri propuşi şi că cele două documente urmează să fie depuse sâmbătă la Parlament, audierile miniştrilor fiind programate pentru luni şi marţi, iar votul în plen - marţi după-amiază sau cel târziu miercuri.

Claudiu Manda a criticat formula de guvernare pregătită de Mureşan şi a susţinut că aceasta ar continua politicile promovate în perioada Guvernului condus de Ilie Bolojan. El a spus că social-democraţii nu au motive să se teamă de alegeri anticipate şi că sunt pregătiţi şi pentru varianta în care îşi asumă guvernarea.

„Am avut astăzi, la Sinaia, o discuție cu doamnele social-democrate despre problemele cu care se confruntă oamenii în comunitățile lor și despre ce trebuie să facem, ca partid, în perioada următoare.

Ne aflăm într-un moment politic greu și nedrept pentru români, după aproape cinci luni în care domnul Bolojan a blocat, rând pe rând, orice șansă de formare a unui Guvern care să repună România pe drumul corect.

Iar acum, ni se propune drept «soluție» continuarea acelorași politici lipsite de viziune, care au adâncit problemele economiei și ale căror efecte oamenii le resimt în fiecare zi.

Responsabilitatea pe care o avem față de oameni ne obligă să le oferim o alternativă reală la politicile care ne-au adus aici, nu să girăm continuarea unei direcții greșite.

Am văzut negocierile pentru portofolii. Am văzut listele de miniștri.

Pentru funcții s-au găsit repede soluții. Dar pentru România, domnule Mureșan?

Dacă alternativa nesusținerii Guvernului Mureșan este votul românilor, foarte bine! Noi nu avem niciun motiv să ne temem de el.

PSD este pregătit pentru alegeri anticipate.

Așa cum am spus, suntem pregătiți și să ne asumăm guvernarea.

Soluția pe care PSD o pune pe masă este un Guvern pentru români, cu un program construit în jurul relansării economiei și al dezvoltării României”, a scris Claudiu Manda pe Facebook.

Mesajul social-democratului vine în contextul în care Siegfried Mureşan a anunţat că nu intenţionează să aştepte expirarea termenului de 10 zile pentru depunerea documentelor şi că le va transmite rapid Parlamentului.

Programul de guvernare şi lista de miniştri pregătite de Mureşan sunt susţinute de PNL, USR şi UDMR. PSD a anunţat deja că nu susţine învestirea acestui Guvern, iar conducerea PSD a decis în unanimitate să nu voteze Cabinetul propus de premierul desemnat.