Peste 43.000 de spectatori au văzut simultan „FJORD” în avanpremieră. Record pentru un film de artă în România

Filmul „FJORD”, cel mai nou lungmetraj semnat de Cristian Mungiu, a adunat 43.440 de spectatori la o avanpremieră organizată simultan pe 315 ecrane, în 96 de cinematografe din 53 de orașe din România.

Evenimentul a avut loc pe 13 iunie, înaintea lansării oficiale a producției, și vine după succesul internațional al filmului, marcat de câștigarea celui de-al doilea Palme d'Or din cariera regizorului.

Potrivit organizatorilor, interesul publicului a fost unul excepțional. În primele 24 de ore de la punerea în vânzare a biletelor au fost înregistrate zeci de mii de rezervări, iar aproape jumătate dintre sălile implicate în eveniment au fost sold out.

„Vă mulțumesc tare mult pentru interesul pe care l-ați arătat pentru proiecția de avanpremieră a FJORD. Contrar unor opinii, să știți că filmele le facem pentru spectatori și cea mai mare bucurie e să vezi sălile pline și să afli că spectatorii au despre ce să discute după ce ies din sală”, a transmis Cristian Mungiu.

16.000 de spectatori în București

În Capitală, aproximativ 16.000 de persoane au văzut filmul în cadrul avanpremierei. Proiecțiile au avut loc atât în multiplexuri, cât și în cinematografe dedicate filmelor de autor, precum Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului, Cinema Union, Cinemateca Eforie și Cinema Europa.

Filmul a fost proiectat și în rețelele Cinema City, Cineplexx, Happy Cinema, Inspire, Cityplex, Palace, Cinema One, Marcom și RADEF, dar și în cinematografe independente din mai multe orașe ale țării.

Reprezentanții unor rețele de cinematografe au afirmat că primele proiecții s-au epuizat rapid, fiind necesară suplimentarea numărului de săli.

„Vom însoți filmul în cât mai multe locuri”

Regizorul a anunțat că echipa filmului intenționează să organizeze proiecții atât în România, cât și în străinătate și să ajungă inclusiv în localități care nu au în prezent săli de cinema.

„Facem tot ce ține de noi ca, odată cu premiera, FJORD să ajungă în cât mai multe locuri din țară, inclusiv dintre cele care nu au deocamdată sală de cinema. Vom însoți filmul atât în țară, cât și în străinătate în cât mai multe proiecții, pentru că părerile voastre contează și pentru că ne dorim să cultivăm dialogul, dezbaterea și nu monologul și convingerile radicale”, a declarat Mungiu.

Producătorii au anunțat că lucrează atât la distribuția filmului în cinematografele din România, cât și la organizarea unor proiecții itinerante în orașele care nu dispun de săli de cinema.

Începând din august, „FJORD” va avea premiere și în majoritatea țărilor europene, iar Cristian Mungiu va participa la o parte dintre acestea.