SURSE PSD e gata să intre la guvernare într-un Cabinet hibrid

Cei mai mulți lideri PSD i-au transmis lui Sorin Grindeanu că partidul trebuie să intre la guvernare și să primească ministere cu greutate, susțin surse politice pentru „Adevărul”.

PSD va forma un Executiv hibrid: Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Miercuri, conducerea centrală se va întâlni cu primarii de mari orașe și cu președinții de Consilii Județene pentru a lua din nou pulsul partidului, dar decizia e deja cunoscută: intrarea la guvernare.

PSD va forma un Executiv hibrid: miniștri cu carnet de partid, oameni de încredere ai președintelui Nicușor Dan și tehnocrați aleși de premierul Luca Niculescu, susțin sursele citate.

În primă fază, Sorin Grindeanu și-ar fi dorit refacerea coaliției de guvernare alături de PNL și UDMR, însă Ilie Bolojan se opune. Liberalii sunt dispuși să voteze Cabinetul Niculescu, dar apoi vor trece în Opoziție. USR nici măcar nu va vota guvernul. În acest caz, nici UDMR nu va avea miniștri, dar își va păstra prefecții și secretarii de stat.

Astfel, PSD va fi singurul partid care va avea miniștri în viitorul Executiv, pe lângă tehnocrații aleși de președintele Nicușor Dan și de premierul Luca Niculescu.

Șeful statului își dorește o colaborare strânsă cu Ministerul Apărării și cu Ministerul de Externe, deci titularii acestor portofolii vor veni din zona de interes a Cotroceniului, susțin surse politice pentru „Adevărul”.

Grindeanu îi cere lui Bolojan să contribuie la formarea noului Guvern

Ieri Sorin Grindeanu îi solicita premierului Ilie Bolojan să se implice în formarea unui nou Executiv și să renunțe la disputele legate de trecut, în favoarea soluțiilor pentru viitorul economic al României.

Liderul PSD susține că țara are nevoie de o schimbare de direcție, care să pună accent pe relansarea economiei,, creșterea puterii de cumpărare și reluarea investițiilor.

Grindeanu îl acuză pe Bolojan că nu își asumă un rol activ în depășirea blocajului politic și afirmă că românii nu ar trebui să suporte în continuare consecințele acestuia.

„Asta vă cerem, să participați – în sfârșit! – la construcția unui guvern responsabil. Aveți șansa să corectați problemele pe care tot dumneavoastră le-ați creat! Nu puteți să vorbiți despre responsabilitate atunci când alegeți să fiți spectator. Românii nu merită să plătească în continuare prețul unui blocaj politic. Românii s-au sacrificat destul! Acum au dreptul să nu mai poarte pe umeri greutatea unor politici absurde, cum au și dreptul să se bucure de un nivel de trai predictibil. Nu trebuie să se mai teamă că nu își vor putea plăti facturile, că le vor scădea veniturile sau că vor fi concediați”, a scris liderul PSD pe Facebook.

Bolojan: „PSD îmi cere să guvernez. Asta fac”

Ilie Bolojan îi reproșează, la rândul său, PSD-ului că îi cere să continue guvernarea, după ce a susținut moțiunea de cenzură. Premierul afirmă că Executivul funcționează în prezent cu atribuții limitate și că România are nevoie de un guvern cu puteri depline.

„De la moțiunea de cenzură, PSD îmi cere să plec imediat din funcție, deși nu a oferit o soluție pentru a prelua guvernarea, de care, în mod evident, se teme. Acum îmi cere să guvernez. Asta fac. Cu atribuții limitate, acest guvern ține România pe linia de plutire”, a scris liderul liberal într-o postare publicată luni seară pe Facebook.

Bolojan a mai transmis că PNL este pregătit să sprijine învestirea unui nou Guvern, chiar și în situația în care liberalii nu vor participa la acesta. Potrivit premierului, propunerea și condițiile partidului au fost deja prezentate premierului desemnat, Luca Niculescu.

„PNL este dispus să asigure învestirea unui guvern, chiar dacă nu face parte din el. I-am prezentat domnului Luca Niculescu acest lucru și condițiile noastre de bun-simț”, a precizat Bolojan.