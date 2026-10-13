 Soluțiile propuse de Băsescu pentru ieșirea din criza politică: „Ne place sau nu, asta e!” | adevarul.ro
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Soluțiile propuse de Băsescu pentru ieșirea din criza politică: „Ne place sau nu, asta e!”

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Fostul președinte Traian Băsescu a prezentat marți, 13 octombrie, cele două soluții pe care le mai vede pentru formarea unui guvern cu puteri depline, capabil să asigure stabilitatea politică. El avertizează că orice variantă trebuie „să țină cont de prioritățile țării”.

Traian Băsescu
Traian Băsescu Foto: Mediafax

„Doar o părere! Cu actualul premier desemnat sau cu altul, mă tem că au mai rămas doar două soluţii pentru a avea guvern cu o oarecare stabilitate:

1. Guvern de uniune naţională format din toate partidele care au participat la alegeri;

2. Guvern format în urma alegerilor anticipate.

Soluţia adoptată va trebui să ţină cont de priorităţile ţării şi de lista lungă a urgenţelor guvernării. Ne place sau nu, asta e!”, a transmis fostul șef al statului.

Declarațiile fostului președinte au loc în contextul în care permierul desemnat Luca Niculescu negociază cu partidele pentru formarea viitorului Guvern. 

Potrivit unor surse, premierul desemnat renunță la lista cu miniștrii tehnocrați și înclină spre formarea unui guvern politic, format din miniștri din PSD, PNL și UDMR, pentru a strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestire. 

În timp ce minoritățile naționale au confirmat sprijinul și participarea la această înțelegere, USR a transmis un refuz ferm privind o formulă guvernamentală din care să facă parte PSD.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, își dorește un guvern politic, alături de PNL și UDMR, condus de tehnocratul Luca Niculescu. Ulterior, i-a cerut premierului interimar Ilie Bolojan să se implice în formarea unui nou Guvern și să susțină un program de relansare economică.

„Aveți șansa să corectați problemele pe care tot dumneavoastră le-ați creat! Nu puteți să vorbiți despre responsabilitate atunci când alegeți să fiți spectator. Românii nu merită să plătească în continuare prețul unui blocaj politic. Românii s-au sacrificat destul!”

Bolojan spune că liberalii sunt dispuși să contribuie la învestirea unui nou Guvern chiar dacă nu vor face parte din acesta. Premierul interimar afirmă că i-a prezentat lui Luca Niculescu propunerea și condițiile partidului.

„PNL este dispus să asigure învestirea unui guvern, chiar dacă nu face parte din el. I-am prezentat domnului Luca Niculescu acest lucru și condițiile noastre de bun-simț”, a transmis acesta.

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