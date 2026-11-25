Un tramvai Imperio de pe linia 25 a fost avariat miercuri, 25 noiembrie, după ce refugiul unei stații STB s-a prăbușit peste vehicul. Incidentul s-a produs pe strada Valea Cascadelor, în stația Liniei, pe sensul de mers către Depoul Militari. Circulația tramvaielor a fost temporar blocată.

Un tramvai Imperio de pe linia 25 a fost avariat Foto: Facebook / Trafic Alert București LIVE 24/7

Incidentul a avut loc în stația Liniei, unde un refugiu destinat călătorilor s-a prăbușit peste un tramvai Imperio aflat pe traseu. În urma impactului, geamurile vehiculului au fost avariate, iar bucăți de sticlă s-au împrăștiat pe carosabil.

Potrivit informațiilor transmise de STB, în jurul orei 11:30, linia 25 era blocată pe strada Valea Cascadelor, în stația Liniei, pe sensul către Depoul Militari. Compania a anunțat că blocajul a fost provocat de un „incident tehnic”.

Pentru preluarea călătorilor, STB a înființat linia navetă 625, care a circulat între Depoul Militari și Piața Danny Huwe, transmite B365.ro.

Ulterior, în jurul orei 12:15, compania de transport a anunțat reluarea circulației tramvaielor de pe linia 25 pe strada Valea Cascadelor.

Linia 25, blocată de două ori în aceeași zi

Nu a fost singurul incident care a afectat circulația tramvaielor de pe linia 25 miercuri. În jurul orei 09:42, STB a anunțat blocarea tramvaielor pe bulevardul Timișoara, în stația Valea Oltului, pe sensul către Depoul Militari.

Și în acest caz, transportul călătorilor a fost asigurat temporar cu autobuzele liniei navetă 625. Circulația a revenit la normal în jurul orei 10:35.