Grindeanu îi cere lui Bolojan să participe la formarea noului Guvern: „Aveți șansa să corectați problemele pe care tot dvs le-ați creat!”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îi cere lui Ilie Bolojan să se implice în formarea unui nou Guvern și să susțină un program de relansare economică. Liderul social-democrat a criticat măsurile adoptate de fosta guvernare, pe care le acuză că au dus la creșterea taxelor și impozitelor, scumpiri și scăderea veniturilor.

Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să se implice în formarea unui nou Guvern. Foto: Mediafax/Alexandru Dobre

„Domnule Bolojan, renunțați să mai trăiți în trecut! Concentrați-vă pe prezent și mai ales pe viitor!”, a transmis Sorin Grindeanu pe Facebook, susținând că România are nevoie de o schimbare de direcție economică.

Liderul PSD a afirmat că partidul său propune relansarea economiei, creșterea puterii de cumpărare și reluarea investițiilor.

Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să contribuie la formarea unui Executiv responsabil și a avertizat că prelungirea blocajului politic poate agrava situația economică și socială.

„Asta vă cerem, să participați – în sfârșit! – la construcția unui guvern responsabil. Aveți șansa să corectați problemele pe care tot dumneavoastră le-ați creat! Nu puteți să vorbiți despre responsabilitate atunci când alegeți să fiți spectator. Românii nu merită să plătească în continuare prețul unui blocaj politic. Românii s-au sacrificat destul! Acum au dreptul să nu mai poarte pe umeri greutatea unor politici absurde, cum au și dreptul să se bucure de un nivel de trai predictibil. Nu trebuie să se mai teamă că nu își vor putea plăti facturile, că le vor scădea veniturile sau că vor fi concediați”, a scris Grindeanu.

Președintele social-democrat a susținut că „experimentul social din ultimii 2 ani trebuie să înceteze” și a anunțat că PSD este pregătit să participe la un nou Guvern, cu condiția existenței unui program care să răspundă problemelor economice și sociale și a unei majorități parlamentare stabile.

„Aici nu este vorba despre PSD, domnule Bolojan! Am ajuns în punctul în care orice zi pierdută agravează situația tuturor! Trebuie să vă asumați să fiți parte a soluției, nu în afara ei!”, a mai scris Sorin Grindeanu.