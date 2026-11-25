Președintele PSD, Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a transmis un mesaj de solidaritate cu victimele violenței împotriva femeilor, într-un discurs susținut la Palatul Parlamentului cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței Împotriva Femeilor. El a subliniat că, dincolo de statistici, se află femei care trăiesc cu frică și suferință.

„O zi în care ne amintim că în spatele fiecărei statistici stă o femeie, o mamă, o fiică, o soră care a trăit sentimente de frică, de umilință, de suferință”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a afirmat că a crescut într-o familie în care nu a fost martor la violență împotriva femeilor și că îi este greu să conceapă transformarea locuinței, care ar trebui să fie un spațiu de siguranță, într-un loc al terorii.

„Dar asta nu înseamnă că nu înțeleg teama, izolarea și mai ales curajul uriaș de care are nevoie o femeie ca să spună ajunge”, a declarat acesta.

Grindeanu a susținut că cei care privesc această realitate din afară au datoria să asculte și să învețe, iar cei care ocupă funcții de responsabilitate trebuie să acționeze.

În acest context, președintele Camerei Deputaților s-a referit la adoptarea, în acest an, a legii privind prevenirea și combaterea femicidului, despre care a afirmat că arată că Parlamentul a înțeles problema și a acționat.